Turno positivo per Solbiatese, Fbc Saronno e Caronnese

È stata una domenica positiva per Solbiatese, Fbc Saronno (foto Facebook – ASD FBC Saronno 1910) e Caronnese nel Girone A di Eccellenza. La Solbia, con una doppietta di Scapinello e la rete di Mondoni, batte 3-0 in casa la Lentatese e mantiene saldamente il primo posto in classifica. Balza al secondo posto la Rhodense che vince 4-3 in rimonta sul Legnano (leggi qui) e aggancia a quota 30 il Mariano, sconfitto 2-0 a Lazzate dall’Ardor.

Continua la risalita della Caronnese che batte 4-1 il Sedriano (reti rossoblù di Malvestio, Savino, Doumbia e Rosaa) e si presenta in zona playoff assieme al Pavia che invece rifila un pesante 5-2 all’Ispra, al quale non bastano le marcature di Giuliani e De Bernardi.

Tre punti anche per l’Fbc Saronno che al “Colombo-Gianetti” batte 3-1 il Meda (in gol Locati, Lanzarotti e Vaglio) mentre la Sestese viene sconfitta 2-1 in rimonta a Casteggio dopo il vantaggio iniziale di Romano.

Senza reti la sfida tra Vergiatese e Base 96, si dividono un punto anche Robbio e Cinisello: 1-1 il finale.