Ultimo dell’anno al teatro di Castellanza con Max Pisu

Nell’ambito delle iniziative di “Accendi il Natale 2024” si inserisce martedì 31 dicembre dalle ore 21,30 al Teatro di via Dante lo spettacolo teatrale con Max Pisu “Abbiamo fatto 31, facciamo 31…” per salutare il nuovo anno. Lo spettacolo è presentato da MAT&TEO con il patrocinio della Città di Castellanza e vedrà come protagonista Max Pisu con supporto tecnico musicale di Fazio Armellini.

«Insieme all’Associazione Amici del Teatro – dichiara l’Assessore a Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi – invitiamo a vivere al Dante il Veglione di San Silvestro. Sarà una serata speciale che ci farà salutare il 2024 con tanta allegria. L’energia e la carica di Max Pisu e Fazio Armellini sapranno regalare momenti di forte coinvolgimento e puro divertimento».

Aspettando l’anno nuovo ci si divertirà insieme ridendo di noi stessi, delle nostre manie, delle nostre inadeguatezze, dei nostri tic. Un altro anno se ne sta andando, siamo alle porte del 2025… passa il tempo. Uno vorrebbe restare sempre giovane e invece…

Ma il 31 dicembre sarà una serata importante perché Max Pisu ha scoperto che c’è un modo per restare sempre giovani e, quella notte, attenzione, attenzione: ha intenzione di svelarci il segreto. Ci sarà poi una rassegna di personaggi bizzarri: un entusiasta che deve organizzare una festa; un marito alle prese con le faccende domestiche mentre la moglie è in vacanza; un invito ad un compleanno speciale, un “Io non sono razzista, però…”, le riflessioni degli anziani alle prese con la tecnologia. Ci sarà un grande ospite musicale, un cantautore un po’ particolare e, nell’anno del Giubileo, non può certo mancare Tarcisio con la sua “corte dei miracoli”.

Tutti insieme ci danno la misura di quanto possa essere “surreale” la realtà e di come sia straordinario il quotidiano.

Il costo del biglietto d’ingresso è di € 20,00 con brindisi compreso.

Prevendita presso Art Gallery Cafè, via Vittorio Veneto 19 a Castellanza.

Info: 366.2590328.