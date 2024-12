Un lavoratore del ristorante di Castronno: “Ho visto l’auto planare nel locale. Tre feriti lievi è un miracolo”

Muhammad allarga le mani sconsolato. Osserva quel che rimane del bancone accatastato all’esterno del locale e dice: «Poteva andare molto peggio». Al Turkish Kebab pizzeria di via Lombardia a Castronno arrivano anche dei clienti, che non sapevano dell’incidente avvenuto intorno alle 19 e 30 di sabato sera. Con sguardo incredulo guardano quello che resta del locale e se ne ritornano a casa.

Muhammad, che era presente nel momento in cui l’automobile si è schiantata nella vetrina del ristorante, travolgendo clienti e lavoratori presenti, è convinto che sia stato un miracolo. «Solo tre feriti lievi, è incredibile» ripete il lavoratore. Tra questi c’è anche un suo collega che al momento dell’impatto stava servendo alcuni clienti al bancone. «Ha una forte contusione a una gamba – continua Muhammad-. È stato un grande spavento e dobbiamo ringraziare la pedana del bancone che ha smorzato la velocità dell’impatto dell’automobile, altrimenti saremmo qui a piangere».

Muhammad e i suoi soci del ristorante, tutti molto giovani, sono turchi di origine curda. Hanno già spostato quel che rimane del bancone fuori dal locale in modo da facilitare l’inizio dei lavori per ripristinare il ristorante. Non nascondono la preoccupazione per l’interruzione del lavoro perché vivono principalmente di quella attività. «Non so quanto ci vorrà per mettere a posto tutto – conclude Muhammad -. Mi auguro che ci voglia poco tempo».