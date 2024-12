Un premio in Armenia all’ “orgoglioso marnatese” Ibrahim Malla, fotografo umanitario e Ambasciatore di Buona Volontà

In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato Ibrahim Malla, fotografo umanitario e orgoglioso marnatese, è stato invitato in Armenia dove la Croce Rossa locale gli ha conferito la Medaglia d’Oro all’Onore e lo ha nominato Ambasciatore di Buona Volontà.

Durante la cerimonia, che si è celebrata il 5 dicembre a Yerevan, sua Eccellenza Alfonso Di Riso, Ambasciatore d’Italia in Armenia, che era presente, si è personalmente congratulato con Ibrahim Malla.

Dopo 30 anni di volontariato, con missioni umanitarie e mostre fotografiche in tutto il mondo, la Medaglia d’Argento al Merito della Croce Rossa Italiana e la firma di papa Francesco su una delle sue foto, Malla è orgoglioso di questo riconoscimento, che gli è stato conferito per l’ottimo lavoro svolto con i volontari Armeni e per il sostegno che ha dato alle famiglie armene in difficoltà. «Sono felice di trasmettere il mio messaggio e la mia passione ai volontari – ha commentato Malla – sono il motore dell’Umanità».

Al rientro in Italia il sindaco di Marnate Marco Scazzosi e gli assessori Donata Canavesi e Alessandro Bonfanti hanno ricevuto Malla in comune per congratularsi e sottolineare l’importanza del volontariato, e della sua attività.