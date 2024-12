Una scintilla colpisce alla schiena un apprendista saldatore, il giovane rimane gravemente ustionato

Oggi, mercoledì 4 dicembre, intorno alle 13, al Centro di formazione suissetec a Gordola, si è verificato un grave infortunio. Un apprendista residente nel Locarnese, impegnato in lavori di saldatura, è stato colpito da una scintilla che, secondo una prima ricostruzione, ha raggiunto la sua schiena, incendiando una parte della giacca. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale ei soccorritori della Salva.

Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, l’apprendista ha riportato un’ustione seria alla schiena. Le cause dell’incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale.