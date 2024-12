Una Valpe in crisi fa visita ai Mastini: vietate le distrazioni

Poco meno di due mesi fa – era il 10 ottobre – i Mastini si facevano sorprendere, rimontare e battere al Cotta Morandini di Torre Pellice, aprendo un periodo di crisi che – col senno di poi – fu breve e tutto sommato salutare. Questa sera – giovedì 5 dicembre, ore 20,30 – la squadra di Glavic ha la possibilità di vendicare (sportivamente) quell’onta e allungare così una serie positiva arrivata a quota otto successi.

I piemontesi, che avevano superato il giro di boa a quota 22 punti e sembravano in corsa per un posto in Coppa Italia, si sono improvvisamente bloccati e dall’inizio del girone di ritorno hanno collezionato solo sconfitte (4, la serie negativa più lunga tra quelle aperte al pari del Fassa). Oggi la Valpe è addirittura ottava ma proprio per questo potrebbe rivelarsi un cliente pericoloso, vista la necessità di tornare a fare punti.

Buona parte delle fortune offensive dei Bulldogs passa dalle mani e dal bastone di due ex gialloneri, Hector Majul (26 punti equamente suddivisi tra gol e assist) e Marco Pozzi (14 con 8 reti), veterano che è ormai una vera e propria bandiera a Torre Pellice.

I gialloneri dovranno fare a meno di due giocatori, uno per reparto: in difesa mancherà Fanelli (occasione per l’ultimo acquisto Basile che avrà più minuti a disposizione) mentre in attacco si è fermato Allevato. Glavic avrà comunque linee pressoché complete, rilievo importante vista la serie di impegni ravvicinati di questo periodo. Dopo la Valpe però i Mastini osserveranno il proprio turno di riposo che precede il trittico di ferro Caldaro-Feltre-Aosta, decisivo per le posizioni al termine della prima fase e della Coppa Italia.

ANTICIPO – Mercoledì sera vittoria esterna del Dobbiaco/3Zinnen Dolomites sul ghiaccio del Bressanone. 4-2 il risultato a favore degli Orsi Polari che avevano iniziato male (2-0 Falcons) e poi hanno preso il largo nel terzo periodo andando a segno con quattro marcatori diversi. Il Dobbiaco quindi punta addirittura a inserirsi nel Master Round e si conferma squadra di buon livello; Bressanone invece che resta penultimo, davanti solo al Como.