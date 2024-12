Un’ala dell’ospedale di Cittiglio al gelo da giorni

Lunedì mattina al freddo in un’ala dell’ospedale di Cittiglio. Motivo: troppo basse le temperature all’interno della struttura. Una situazione che si verifica “da giorni” come riportano accreditate fonti interne all’ospedale che non vogliono essere citate per questioni di riservatezza.

Il problema riguarda l’ala destra dell’ospedale, guardando l’ingresso, un’area che ospita il settore amministrativo, alcuni uffici tecnici, ma anche la palestra al primo piano (dove vengono erogate prestazioni di fisioterapia) e l’area ambulatoriale dell’endoscopia digestiva.

Aree che sono risultate oggi, lunedì, impraticabili agli utenti per via delle basse temperature, piuttosto rigide: l’attività legata alla chirurgia ambulatoriale, in quest’area, è stata sospesa. Una situazione che si ripropone a detta dei lavoratori da giorni, e oltre a riflettersi sulle prestazioni rivolte al pubblico riguarda anche le condizioni di lavoro: “La temperatura rilevata, questa mattina, lunedì, era di 8 gradi”.

Un problema noto all’azienda che ha disposto un intervento di riparazione. Il problema, dicono dall’ospedale, ha riguardato la rottura di un tubo che si è verificata nel corso del fine settimana.

L’intervento di ripristino si è concluso nella tarda mattinata di lunedì e la situazione sta tornando progressivamente alla normalità

.