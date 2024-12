Vandalizzato l’albero di Natale in piazza a Travedona Monate

I vandali hanno colpito il grande albero di Natale che illumina la piazza accanto alla Chiesa di san Vito nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre. I responsabili hanno danneggiato alcune delle decorazioni che abbellivano l’installazione inaugurata appena una settimana prima.

L’albero realizzato dalla Proloco Travedona Monate si era acceso per la prima volta la sera di domenica 8 dicembre: un bel momento di festa per inaugurare insieme il periodo natalizio, a cui avevano partecipato tante persone.

Amarezza soprattutto da parte dei volontari della proloco, che hanno mostrato i danni provocati dai vandali in un post Facebook. «Sarebbe bello – commentano i volontari – che questi individui risparmiassero le loro forze per aiutarci a costruire e non a distruggere».