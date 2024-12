Varese in casa della Cairese: “Niente attenuanti, il piglio giusto per fare tre punti”

Archiviato il big match contro il Bra, il Varese tornerà in campo domenica 15 dicembre (ore 14.30) in casa della Cairese, a Cairo Montenotte, nell’entroterra ligure. Una trasferta insidiosa sotto diversi punti di vista – compreso quello logistico – ma dalla quale i biancorossi dovranno far fruttare tre punti. Dopo la sconfitta di Chisola e il pari contro il Bra la squadra di mister Roberto Floris è passata dal secondo al quarto posto, vedendo invariati i 9 punti di distacco dalla capolista, ma subendo il sorpasso di Vado e NovaRomentin, che non hanno perso l’occasione di sfruttare il rallentamento dei varesini.

«Sarà una partita difficile – spiega mister Floris – ma noi non dobbiamo avere attunuanti: serve scendere in campo con il piglio giusto e cercare i tre punti che purtroppo domenica scorsa non sono arrivati. Sono comunque soddisfatto della prestazione contro il Bra perché per più di un tempo in 10 abbiamo sopperito e tenuto bene il campo e prima siamo stati padroni della partita. Penso che la prestazione sia stata ottima e abbiamo voglia di rifarci».

«La necessità di fare punti c’è dalla prima giornata – prosegue l’allenatore biancorosso – perché sappiamo benissimo che dobbiamo fare qualcosa di speciale. Lottiamo e lavoriamo quotidianamente per migliorare e arrivare al nostro obiettivo. Sicuramente adesso dobbiamo chiudere in bellezza e regalarci un bel Natale. La Cairese ha buone individualità e in casa ha ottenuto risultati importanti battendo il Vado e fermando sul pari la capolista. Sicuramente hanno una compattezza diversa ma noi dobbiamo andare concentrati e sono sicuro che se i ragazzi metteranno in campo lo stesso spirito di domenica scorsa possiamo fare una buona prestazione.



Intanto in casa biancorossa si registra un importante movimento di mercato: l’attaccante Matteo Gubellini (in foto) ha rescisso il proprio accordo con la società. A livello numerico, almeno per il momento, non cambia nulla dato che avrebbe dovuto scontare le due giornate di squalifica dopo l’espulsione ricevuta contro il Bra.

