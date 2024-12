“Varese pedala” anche al Rotary: premiato Sergio Vanoli

Alla tradizionale festa degli auguri di Natale organizzata dal Rotary Club Varese Ceresio all’Hotel Palace di Varese, il Past Governatore del Distretto Rotary 2042 Giuseppe Del Bene ha consegnato a diversi soci del club il riconoscimento Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificienza per gli appartenenti al Rotary che si sono particolarmente distinti nell’anno.

Tra loro c’è anche Sergio Vanoli, giornalista ed esperto di ciclismo, che in questi giorni è già sulle pagine di tutti i giornali per la promozione del suo nuovo libro “Varese pedala”.

Insieme a Vanoli, sono stati insigniti del Paul Harris Fellow anche Roberto Ballardini, Mario Cecchetti, Franco Fraquelli, e Carlo Giani: l’onorificenza, dedicata al fondatore del Rotary, Paul Harris, consiste in una spilla realizzata dall’artista Fiju Tsuda e in un certificato, simboli di riconoscimento per l’impegno nel promuovere la comprensione reciproca e le relazioni amichevoli tra i popoli di tutto il mondo.