90 anni di bellezza e povertà: tanti auguri a Don Ernesto Mandelli

Oggi, 30 gennaio, Don Ernesto Mandelli, già parroco di Lissago e ora cappellano alla Fondazione Molina di Varese, compie 90 anni. Un traguardo importante per un sacerdote che, con umiltà e dedizione, ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, incarnando con coerenza i valori della carità e della solidarietà.

Nato a Olginate il 30 gennaio 1935, Don Ernesto è stato ordinato sacerdote il 24 settembre 1960 dal cardinale Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. Il suo lungo ministero lo ha portato a ricoprire numerosi incarichi: parroco nella frazione Due Cossani di Dumenza, responsabile della pastorale del lavoro per Varese, parroco a Calco (LC) e nelle parrocchie di San Carlo Borromeo e Lissago a Varese, e infine cappellano alla Fondazione Molina.

«La vita di Don Ernesto è segnata dalla povertà – Si legge in un ricordo dell’informatore parrocchiale della sua città natale, Olginate – Povertà non tanto proclamata, ma vissuta e incarnata in uno stile di vita; povertà generatrice di attenzione particolare verso i poveri. Di qui la sua particolare attenzione al mondo del lavoro e il suo impegno nei confronti degli emarginati, dei diseredati, degli sfruttati. Chi ha bussato alla sua porta non è stato deluso. Questo suo modo di essere prete gli ha procurato sofferenze, incomprensioni e giudizi superficiali ed affrettati: ma egli ha saputo andare oltre, da generoso e convinto operatore qual è di carità fraterna. Il suo ‘sì’ obbediente e generoso alla Chiesa, è sicuramente frutto del suo robusto spirito interiore, che lo ha portato a vivere nel Signore con una pietà che punta diritto all’essenziale, ben sapendo che questo si trova non in ciò che noi facciamo o diciamo, ma in ciò che lasciamo a Dio fare e dire per mezzo nostro».

Fedele alla sua missione, Don Ernesto affronta questo importante compleanno con la stessa umiltà che ha sempre contraddistinto il suo cammino, chiedendo che eventuali doni vengano trasformati in offerte per la Mensa dei poveri della Brunella e il Centro diurno Il Viandante, due realtà di Varese che da anni sostengono chi è in difficoltà.

A Don Ernesto gli auguri più sentiti da parte di tutti coloro che lo hanno incontrato e apprezzato in questi lunghi anni di ministero, con gratitudine per il suo esempio di vita autentica e generosa.