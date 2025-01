A Cocquio Trevisago auto lasciata sui binari: il viaggio d’inferno dei pendolari del lago

Sbarre del passaggio a livello bloccate: l’auto lasciata sui binari, si presume per un guasto, rimasta così per ore proprio al passaggio a livello di via Tagliabò a Cocquio Trevisago nella serata di mercoledì. Risultato: treni con “ritardi fino a 60 minuti“, come specificato da Trenord, e una vera e propria odissea per i pendolari del Lago Maggiore: la linea è la Milano-Saronno-Laveno Mombello, particolarmente utilizzata da chi fa la spola fra Verbano e Valli e il capoluogo lombardo.

Un doppio disguido però, poiché alla faccenda dell’auto sui binari si sarebbe sommato anche un successivo problema legato alla sicurezza della linea (sembra per una persona che tentasse un gesto autolesionistico, riportano alcuni viaggiatori) che ha ulteriormente causato ritardi, accumulati in 80 minuti, come si leggeva nei pannelli informativi.

Una viaggiatrice, partita su di un convoglio alle 19.09 da Milano non era ancora giunta a destinazione passate le 22.

Alla fine l’auto, una Mazda con targa straniera, è stata rimossa con carro attrezzi e la linea liberata, con sollievo per i pendolari del lago.