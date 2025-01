A Cocquio Trevisago nuovi orari per le sale slot e il gioco d’azzardo

Con l’ordinanza sindacale n. 1 del 23 gennaio 2025, il Comune di Cocquio Trevisago ha stabilito nuovi orari per il funzionamento delle sale slot e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. La misura rientra in un piano di contrasto alle ludopatie, considerate una vera emergenza sociale e sanitaria.

Le sale giochi autorizzate potranno operare esclusivamente nei seguenti orari:

Mattina: dalle 9:00 alle 12:00

Sera: dalle 18:00 alle 23:00

Gli stessi orari si applicano agli apparecchi installati in esercizi come bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, e agenzie di scommesse. Durante le fasce orarie di sospensione, i dispositivi dovranno essere spenti e resi inaccessibili.

Il sindaco Danilo Centrella ha sottolineato che la regolamentazione è necessaria per ridurre l’offerta di gioco e limitarne gli effetti negativi su minori e anziani, categorie particolarmente vulnerabili. L’ordinanza prevede inoltre sanzioni amministrative per chi violerà le nuove disposizioni, con multe fino a 500 euro e la possibilità di sospensione dell’attività in caso di recidiva.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali e nazionali per la prevenzione del gioco patologico, rafforzando il ruolo dei Comuni nella tutela della salute e nella lotta alle dipendenze.

Il report d’analisi “Report finale Mappatura dell’offerta di gioco d’azzardo lecito e delle persone in carico ai SerD – progetto “Link Insubria: Rete Contro l’Azzardo”, evidenza difatti che il disturbo da gioco d’azzardo è una problematica ampiamente dimostrata a livello scientifico ma anche come il fenomeno sia fortemente sottostimato se si prendono in considerazione i dati riferiti ai pazienti presi in carico dai SerD. Inoltre l’ordinanza poggia sui dati raccolti tramite l’applicativo “S.M.A.R.T.“ dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziano come nel nostro comune siano presenti alcuni luoghi in cui è possibile praticare il gioco d’azzardo lecito, nonché “un consistente volume di giocato“.