A Cuveglio il presepe vivente di Vergobbio torna a incantare il paese

Domenica 5 gennaio 2025, le vie di Vergobbio e Cuveglio si trasformeranno in un suggestivo scenario natalizio grazie alla 17ª edizione del Presepe Vivente, un appuntamento ormai immancabile organizzato dal centro anziani “La Primavera” con la collaborazione delle associazioni locali.

Una tradizione che unisce la comunità

La rappresentazione, che coinvolge figuranti in costumi tradizionali, prenderà il via alle 17:00 dal Centro Anziani. Il corteo percorrerà le vie di Vergobbio e Cuveglio, per poi concludersi presso la chiesa Plebana di San Lorenzo a Canonica. Quest’anno, il percorso subirà alcune modifiche, ma manterrà intatta l’atmosfera magica che da anni caratterizza l’evento.

Un cammino di fede e musica

Ad accompagnare i partecipanti ci saranno momenti di preghiera guidati da don Feliciano, arciprete di Canonica, che offrirà spunti di riflessione lungo il tragitto. Le melodie natalizie, eseguite dai corpi musicali di Cuvio e Casalzuigno, renderanno il cammino ancora più emozionante e suggestivo.

Un finale conviviale

L’evento culminerà intorno alle 18:00, sul piazzale della chiesa di Canonica, dove i figuranti e i visitatori saranno accolti da uno stand gastronomico. Qui sarà possibile gustare alcune specialità, concludendo la serata in un clima di convivialità e gioia.

Un invito a partecipare

Il presepe vivente di Vergobbio è più di una semplice rievocazione: è un’occasione per vivere lo spirito natalizio in tutta la sua autenticità, celebrando la fede e la comunità. Tutti sono invitati a partecipare e a lasciarsi coinvolgere da questa tradizione senza tempo.