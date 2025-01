A Malnate per San Sebastiano un momento di condivisione sull’operato della Polizia Locale

Presenti numerose Forze dell’Ordine e Associazioni alla celebrazione che si è svolta sabato 25 gennaio a Malnate in occasione di San Sebastiano, santo protettore della Polizia Locale. Oltre al comando malnatese, sono state diverse le realtà che hanno preso parte all’iniziativa, tra questi la Polizia Locale di Vedano, le Gev Valle del Lanza, Oipa, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza di Gaggiolo, Alpini, Sos Malnate, Associazione Nazionale Carabinieri, gruppo Protezione Civile Malnate. Presenti anche il Consigliere Regionale Samuele Astuti, il Consigliere Provinciale Michele di Toro, il Sindaco di Malnate Nadia Cannito, l’Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile Piero Battaini, il dirigente scolastico e don Giuseppe.

Dopo la celebrazione della Santa Messa e l’Alzabandiera, si è svolto un momento per condividere il lavoro svolto dalla Polizia Locale di Malnate durante il 2024. A rendicontare l’attività, il Comandante Alfonso Michele Munaro. In particolare sono stati svolti 775 interventi di Polizia Strdale tra cui 20 incidenti stradali di cui uno con esito mortale, sono stati effettuati 520 servizi di pattugliamento, 140 posti di controllo, 3.477 violazioni al codice della strada accertate, 3 reati ambientali e 5 individui segnalati all’Autorità Giudiziaria, 2 reati edilizi, un arresto in flagranza con traduzione in carcere. Sono sempre attivi numerosi progetti rivolti alla sicurezza: “stazioni sicure” con 71 veicoli controllati e 36 persone identificate, “le truffe si combattono in squadra” con la partecipazione di oltre 200 cittadini, corso “buoni pedoni” per le scuole. Inoltre prosegue il controllo di vicinato, con ad oggi, 19 gruppi attivi, i nonni vigile con 30 volontari e la collaborazione con l’ Associazione Nazionale Carabinieri, l’ ufficio tutela ambiente e Oipa.

«Un ringraziamento va all’operato di tutte le forze dell’Ordine e alle associazioni che lavorano assiduamente sul nostro territorio e garantiscono un presidio costante – afferma l’assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile, Piero Battaini -, in particolare, quest’anno, il gruppo di Protezione Civile vedrà lo spostamento della sede nella zona centrale di Malnate, un ulteriore presidio di sicurezza e di assidua presenza».