A Saronno tutti in piazza Libertà per la Motobefana 2025

A Saronno si rinnova la tradizione con la giornata speciale di festa e solidarietà dell’iniziativa Motobefana 2025 e Befana del Vigile, organizzata dal MotoClub Saronno in collaborazione con Ariel Motorclub Italia e l’Associazione Polizia locale di Saronno, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è fissato per lunedì 6 gennaio, con un programma ricco di eventi all’insegna della solidarietà e del divertimento per i più piccoli ma non solo

La giornata prenderà il via alle 9.15 con il ritrovo dei motociclisti in via Biffi, da dove partirà il corteo che si snoderà per le vie cittadine sino a toccare il Villaggio SOS, le case di riposo “Focris” e “Gianetti” e la fondazione “Maria Lattuada”, mentre nel pomeriggio, dalle 14.45 in piazza Libertà sotto l’albero di Natale, la Befana donerà caramelle e dolcetti ai più piccoli.

In piazza sarà organizzata anche una raccolta di doni e generi alimentari, promossa dall’Associazione Polizia Locale di Saronno in collaborazione con la Caritas Ambrosiana, per sostenere le famiglie in difficoltà.

In caso di maltempo, l’evento si terrà comunque, ma la raccolta dei regali, dei giochi e delle derrate alimentari avverrà sotto i portici di Corso Italia

Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione all’indirizzo motoclubsaronno@gmail.com.