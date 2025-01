A Varese va in scena il Trofeo Icesport 2025 – Fascia Bronze

Nel fine settimana del 18 e 19 gennaio, la città di Varese ospita il Trofeo Icesport – Fascia Bronze. L’evento si svolge all’Acinque Ice Arena, situata in via Francesco Albani 33, e vede la partecipazione di giovani talenti del pattinaggio artistico.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito, ha preso il via sabato 18 gennaio, mentre domenica 19 gennaio le competizioni sono in corso dalle 8:00 per concludersi alle 15:00.

Organizzato dalla Ssd Icesport Varese, l’evento rappresenta un’importante occasione per sostenere e ammirare i pattinatori emergenti. L’ingresso al Palaghiaccio Acinque Ice Arena è gratuito.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale icesportvarese.it o contattare l’organizzazione tramite email all’indirizzo icesportvarese@gmail.com.