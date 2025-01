A Varese Vive arriva Sophia Tomelleri ospite degli Amici del 67 Jazz Club

Nuovo appuntamento con i concerti organizzati dagli Amici del 67 Jazz Club Varese. Domenica 2 febbraio sul palcoscenico di Varese Vive sarà la volta del quartetto di Sophia Tomelleri, accompagnata da Simone Daclon al pianoforte, da Alex Orciari al contrabbasso e da Matteo Rebulla alla batteria.

Si tratta di un ritorno a Varese della talentuosa sassofonista milanese, perché Sophia Tomelleri si era esibita anche nella scorsa stagione per il 67 JC che, proprio per il successo riscosso in quella occasione, ha pensato bene di riproporla in cartellone.

Sophia Tomelleri, nipote d’arte (il nonno Paolo, 86 anni e sempre più che mai sulla breccia, è un clarinettista di fama internazionale) e compositrice, vincitrice nel 2020 del Premio Massimo Urbani, ha iniziato suonando il pianoforte e successivamente il sax contralto, ma ha alla fine sposato il sax tenore, strumento con il quale si trova in assoluta sintonia.

Per il concerto di domenica Sophia ha scelto un tema singolare e originale, perché proporrà soprattutto brani di celebri compositrici jazz come Consuelo Velazquez, Mary Lou Williams, Geri Allen, Bernice Petkere e altre ancora.

Appuntamento dunque domenica 2 febbraio alle ore 18 nella sede di Varese Vive, in via San Francesco 26 a Varese. Ingresso 10 euro, gradite le prenotazioni al numero 335-8208969.