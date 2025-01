A Villa Panza si presenta l’atlante dell’architettura sostenibile

Verrà rivelato il 15 gennaio 2025 alle 19 a Villa Panza (Piazza Litta 1 a Varese) l’Atlante dell’Architettura Sostenibile, “un contenitore di idee, realizzazioni concretamente narrabili, visibili, visitabili” come la locandina di presentazione fa intendere, senza spiegare oltre.

Durante l’incontro, organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, una tavola rotonda ne spiegherà i contorni e presenterà i progetti di architettura sostenibile meritevoli di essere presentati in tre serate tematiche, selezionati da una commissione di esperti, con attenzione particolare alla intergrazione tra qualità architettonica, prestazioni energetiche e selezione ecologica dei materiali.

Dopo i saluti iniziali della Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Varese, Elena Brusa Pasqué, per spiegare meglio l’iniziativa che “mira a contribuire sostanzialmentee concretamente alla decarbonizzazione” e che vuole “definire uno stato dell’arte dell’effettiva diffusione dei valori della progettazione sostenibile nella nostra realtà territoriale” prenderanno la parola Stefano Molgora, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Brescia, Gianmatteo Romegialli, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Sondrio, e Giancarlo Allen, esperto di architettura sostenibile, presidente della commissione esaminatrice e fondatore e presidente fino al 2010 di Anab. A moderare il dibattito sarà Alessandro Vanoni, consigliere delegato per la Commissione Sostenibilità dell’Ordine Architetti PPC di Varese.

L’evento è patrocinato dagli Ordini degli architetti dell’area della Regio Insubrica: Ordine architetti Como, Lecco, Verbano Cusio Ossola, Novara e per il Canton Ticino OTIA (ordine architetti e ingegneri Ticino) e supportato da una cordata di sostenitori del settore che vede Edicom Editore come media partner. Per partecipare è necessario iscriversi inviando un’email a formazione@ordinearchitettivarese.it. L’incontro prevede l’assegnazione di 2 CFP per i professionisti.