Ad Azzate una serata dedicata al mondo degli adolescenti con Fabrizio Travaini

Un appuntamento di grande rilevanza per tutto il decanato di Azzate, di Varese e per l’Azione Cattolica Ambrosiana: domenica 28 gennaio, alle ore 20.45, il Cinema Castellani di Azzate ospiterà l’incontro “Pianeta Adolescenti” con il pedagogista Fabrizio Travaini.

Durante la serata, Travaini racconterà le sfide, le speranze e le complessità dell’essere adolescenti oggi, prendendo spunto dal suo libro “Non sono cristallo ma diamante. Adolescenti in un mondo terribilmente affascinante” (Edizioni In dialogo).

«I ragazzi e le ragazze hanno bisogno di incontrare adulti che sappiano infondere in loro il desiderio di crescere, di diventare grandi e schiudersi a sé stessi» – questa riflessione, contenuta nel volume, sarà uno dei temi cardine dell’evento.

L’incontro è pensato come uno spazio di confronto intergenerazionale, in cui giovani e adulti potranno dialogare, ascoltarsi e condividere prospettive ed esperienze. Una serata dedicata non solo alla comprensione del mondo giovanile, ma anche all’importanza di creare legami educativi significativi.