Agesp Energia: “Attenzione a chi si spaccia per noi. Non abbiamo attività porta a porta”

Attenzione alla truffa. L’avviso arriva direttamente da Agesp Energia attraverso una nota dell’azienda in cui si spiega che persone non meglio identificate e comunque non incaricate né autorizzate dalla società, accreditandosi come operatori dell’azienda, stanno contattando i clienti richiedendo appuntamenti a domicilio per presunte scadenze di prezzo e/o contrattuali riferite alla fornitura di gas e luce.

«Lo hanno segnalato diversi clienti. Gli operatori dispongono già dei dati della fornitura e insistono affinché venga sottoscritto un nuovo contratto. Non è un’iniziativa che ha in corso Agesp Energia, che non ha attualmente in essere attività porta porta» – scrivono dalla società.

Agesp Energia invita quindi a diffidare dei falsi addetti, esortando i cittadini alla prudenza poiché dietro fenomeni di concorrenza sleale possono annidarsi anche veri e propri raggiri.

In caso di dubbi, è come sempre a disposizione nostro numero verde 800 003 858 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19 oppure si può fare riferimento al sito della società nella sezione apposita: https://agespenergia.it/servizio-clienti/chiamate-sospette/.

«Trasparenza del rapporto e chiarezza della proposta commerciale – sottolinea Emanuele Degni, amministratore delegato di Agesp Energia – sono i tratti distintivi della nostra azienda. La forte concorrenza sul mercato non giustifica modalità che possono indurre in inganno il consumatore».