Al dottor Cesare Giardini l’Agnesino 2025, onorificenza di Somma Lombardo

La commissione per l’assegnazione dell’Agnesino, composta dal Sindaco Stefano Bellaria, dall’Assessore alla Cultura, Donata Valenti, dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Apolloni, dal Parroco don Basilio Mascetti e dal Presidente Pro Loco Somma Lombardo Fabio Guatta Cescone, si è riunita il pomeriggio del 3 gennaio 2025 per decidere sull’assegnazione del massimo riconoscimento cittadino di Somma Lombardo.

Il premio, giunto alla XXXIX edizione, sarà consegnato in occasione della festa della Patrona Sant’Agnese al “Cittadino Benemerito che si sia distinto a favore della comunità in opere di carattere culturale, sociale, sportivo, nella salvaguardia del territorio, della storia, delle tradizioni e della cultura locale al di fuori della normale attività lavorativa in forma del tutto volontaristica, tali da attribuire lustro alla città.”

Il nome su cui la commissione si è trovata d’accordo all’unanimità per il 2025 è stato quello del dottor Cesare Giardini, storico Primario del Laboratorio Analisi degli Ospedali di Somma e Gallarate, e che dopo la pensione ha scelto di dedicarsi ad Avis Somma Lombardo, assumendo dal 1997 l’importante ruolo di Direttore Sanitario. Un impegno profuso quotidianamente nelle visite ai donatori, nel controllo degli esami e nella gestione degli aspetti burocratici del centro trasfusionale e dell’Archivio Sanitario.

La motivazione:

Per la dedizione e l’impegno costanti nell’adempimento del ruolo di Direttore Sanitario Avis Somma Lombardo e per la generosità, la vicinanza e la solidarietà alla cittadinanza di Somma Lombardo il Dottor Cesare Giardini è ancora oggi un pilastro della comunità sommese.

Un vero esempio di dedizione e di passione che incoraggia donatori e non a spendersi sempre e comunque per il bene del prossimo.

Il Sindaco Stefano Bellaria e l’Assessore alla Cultura Donata Valenti ringraziano il Dottor Giardini «a nome di tutti i Cittadini di Somma Lombardo e della grande famiglia di donatori Avis, esprimendo profonda riconoscenza e massima gratitudine. Il Dottor Giardini rappresenta un grande esempio di virtù, capacità e dedizione verso la medicina, la cura e l’assistenza di cui il volontariato è massima espressione. È stato giusto assegnare l’Agnesino al dottor Giardini, perché, per citare un vecchio slogan Avis, lui la generosità ce l’ha nel sangue».

Il programma della festa patronale di Sant’Agnese a Somma Lombardo

Sabato 18 gennaio dalle ore 16.30 parata con i ragazzi delle associazioni sportive sommesi dalla Biblioteca Civica Aliverti.

Ore 17 arrivo all’RSA Bellini e proseguimento processione fino a Piazza Vittorio Veneto.

Alle 17.30 sul sagrato della Basilica cerimonia di consegna dell’Agnesino e accensione cilostar, cilostrini e passera.

Alle ore 18.15 Santa Messa Solenne celebrata dal Prevosto Don Basilio Mascetti.

Domenica 19 gennaio alle ore 10 Santa Messa, celebrata dal Prevosto Emerito Monsignor Gilberto Donnini, ex parroco di Somma Lombardo.

Alle ore 16.30 concerto ottetto vocale, voci bianche, coro Ars Cantus e pianoforte, diretti dal maestro Giovanni Tenti all’interno della Basilica Minore di Sant’Agnese. Ingresso gratuito.