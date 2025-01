Al Liceo “Curie” di Tradate un convegno per una lettura alternativa del capitalismo

Giovedì 30 gennaio, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, presso l’aula magna del Liceo “Marie Curie” di Tradate, si terrà il convegno “Spunti critici per una lettura alternativa del Capitalismo“.

Organizzato dai Dipartimenti di Lettere e di Scienze Umane per le classi del triennio del LES (Liceo Economico e Sociale) e dello Scientifico, il convegno prevede gli interventi di tre importanti docenti universitari: il professor Luigino Bruni, docente di Storia dell’economia presso la LUMSA di Roma; il professor Michele Bee, docente di Etica e Impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento e l’Università Bocconi; il professor Giuseppe Lupo, docente di Letteratura contemporanea all’Università Cattolica di Milano.

Il professor Bruni presenterà “Capitalismo meridiano”, opera nella quale indaga l’influenza avuta dal francescanesimo sul capitalismo nascente in età comunale.

Michele Bee darà conto dei suoi studi su Adam Smith, raccolti nel volume Capitalismo dei sentimenti, nei quali ridiscute il rapporto tra economia e morale ne’ La ricchezza delle nazioni, rivedendo l’interpretazione corrente, secondo la quale il padre della scienza economica in quest’opera si farebbe sostenitore di un “un ordine sociale meccanicistico, basato sull’isolamento egoistico”.

Da ultimo, Giuseppe Lupo, autore de’ La modernità malintesa, presenterà la figura di Adriano Olivetti, l’imprenditore che tentò una “via italiana al capitalismo”, concependo la fabbrica come il luogo di un nuovo umanesimo, fondato sul fecondo rapporto tra produzione industriale e creatività artistica e letteraria.

Modererà il convegno il professor Massimo Bonelli, docente di religione cattolica del Liceo.

Con tale iniziativa, che si inscrive nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento promossi dall’Istituto, si intende guidare i giovani allievi a un approccio storico- critico del fenomeno economico comunemente chiamato ‘capitalismo’, dimostrando loro come, per usare le parole del professor Luigino Bruni “ l’economia è sempre stata più grande dell’economia […] perché la vita economica è un universo di parole, di simboli, di segnali, un codice per decifrare la grammatica dell’anima degli individui e della società”.