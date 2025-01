Al San Giovanni Bosco di Busto Arsizio riparte la stagione di cabaret. I primi ospiti sono Alessandra Ierse e Stefano Chiodaroli

Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 21:00, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio inaugurerà la nuova stagione di cabaret con uno spettacolo ricco di comicità.

Sul palco saliranno Alessandra Ierse e Stefano Chiodaroli con i loro esilaranti sketch “Bruna in Campeggio” e “Sono rimasti solo i grissini”.

Programma delle serate di cabaret, a seguire:

Venerdì 28 febbraio 2025: serata con Gianni Astone ed Eddy, che presenteranno “Una carriera da precario” e “Non tutti i saltimbanco escono col buco”.

Giovedì 27 marzo 2025: protagonisti Nadia Puma e Claudio Batta con gli spettacoli “Annunciatrice vintage” e “Solo”.

Mercoledì 30 aprile 2025: serata conclusiva con Giorgio Verduci e Max Pieriboni, in scena con “Donovan scapino” e “Non solo come in TV”.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti online, è possibile visitare il sito ufficiale www.cinesgbosco.it, dove si può consultare anche la programmazione completa di teatro, rassegne cinematografiche, cineforum, concerti e spettacoli dedicati ai più piccoli.