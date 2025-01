Albenga-Varese a ingresso gratuito, Mikhaylovskiy e Daqoune squalificati

In archivio la prima giornata del 2025 e del girone di ritorno, la Serie D tornerà in campo nel fine settimana dell’11 e 12 gennaio, seconda giornata che anticiperà poi il turno infrasettimanale di mercoledì 15 gennaio.

ALBENGA IN DIFFICOLTÀ

Domenica 12 (ore 14.30) i biancorossi saranno in scena allo stadio “Riva” di Albenga contro i bianconeri che stanno passando un momento molto delicato della loro storia. La squadra non si è infatti presentata all’ultima del girone di andata – peraltro nel derby contro l’Imperia – e alla prossima “assenza” verranno esclusi dal campionato. Per la gara contro il Varese non dovrebbero esserci problemi, ma la speranza per il futuro è che il secondo forfait non arrivi, in parte per sportività e in parte perché nel caso il Vado guadagnerebbe due punti sulle avversarie. Questo perché, in caso di esclusione, tutte le squadre che hanno perso punti contro l’Albenga li riavrebbero indietro e nella circostanza il pari dell’andata del Vado si trasformerebbe in vittoria dando alla squadra vadese due punti in più in classifica.

SQUALIFICATI BIANCOROSSI

La partita contro la Vogherese di domenica scorsa ha impegnato non poco il giudice sportivo, che ha comminato cinque giornate di squalifica al giocatore rossonero Leonardo Zoppi (leggi qui). Un turno di stop dovranno scontarlo anche due giocatori biancorossi, entrambi per somma di ammonizioni. Nel particolare, salteranno la trasferta ad Albenga il difensore Vladimir Mikhaylovskiy e il centrocampista Zakaria Daqoune.

INGRESSO GRATUITO

Per la gara in programma domenica 12 gennaio, la società ligure ha deciso di mettere l’ingresso allo stadio “Riva” a titolo gratuito. La decisione potrebbe essere un assist per i sostenitori biancorossi, sempre numerosi anche in trasferta.

TRE DOMENICHE IN LIGURIA

Come anticipato, quella di Albenga sarà la prima di tre domeniche di fila in Liguria. Dopo la trasferta al “Riva”, di fatti, ci sarà il turno infrasettimanale al “Franco Ossola” contro il Ligorna (mercoledì 15) seguito dall’impegno di domenica 19 gennaio a Imperia. Una settimana dopo, domenica 26, i biancorossi saranno di nuovo in Riviera per affrontare la Sanremese. Un mese particolarmente complicato quindi per il Varese, soprattutto a livello logistico, ma che dirà molto a livello di classifica.