Amca Elevatori, tutto facile con Trento

Tutto come da copione per l’Amca Elevatori Varese che ha vinto con divario oceanico il match esterno disputato sul campo dell’Albatros Trento. 29-112 il risultato a favore della formazione biancorossa allenata da coach Alberto Zorzi.

Troppo forti i varesini al cospetto dei padroni di casa, ancora a quota zero punti in questa stagione: Pedron e compagni dovevano togliersi di dosso la sconfitta prenatalizia con Vicenza e lo hanno fatto iniziando la partita in modo concentrato ed estremamente efficace. Due soli punti concessi agli ospiti nel primo quarto (2-27) e da lì in avanti la gara non ha avuto storia.

Tre biancorossi oltre quota 20, ovvero Roncari e i due stranieri Samadi e Cardoso; 8 quelli del veterano Fiorentini, pedina fondamentale all’interno del gruppo allenato da Zorzi. Ora l’Amca Elevatori è attesa da un’altra trasferta: domenica prossima i biancorossi saranno di scena sul campo del CUS Padova e sapranno già il verdetto della sfida tra Vicenza e Castelvecchio, determinante per le posizioni di testa.

Albatros Trento – Amca Elevatori H.S. Varese 29-112

(2-27, 12-55, 23-81)

Trento: Cristelli 9, Marziani, Zott, Haque, Mimiola 10, Diaz 2, El Barji 6, Cescatti 2, Bonatti. All. G. Vita.

Varese: Samadi 24, Sala 4, Cardoso 27, Fiorentini 8, Roncari 29, Nava 16, Pedron 6. All. A. Zorzi.

Arbitri: Toschi e Di Napoli.

RISULTATI (6a giornata)

Albatros Trento – Amca Elevatori H.S. Varese 29-112; Pol. Disabili Vicenza – I Delfini 2001 Montecchio M. 68-21; Nordest Castelvecchio – Uicep Torino 63-28;

CUS Padova – Uicep Torino 58-24. Riposa: Alitrans Verona.

CLASSIFICA: Vicenza 12; VARESE 10; Castelvecchio** 8; Torino, Verona* 6; Padova*, Montecchio 2; Trento* 0.

Ogni * una partita in meno.