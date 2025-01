Anche a Luino la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Dal 18 al 25 gennaio 2025, l’Arcidiocesi di Milano promuove la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, un evento annuale volto a favorire il dialogo ecumenico tra le diverse confessioni cristiane. Il tema di quest’anno, ispirato al Vangelo di Giovanni (11,26), è «Credi tu questo?».

Il programma, organizzato in collaborazione con le Zone pastorali della Diocesi e il Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo, prevede celebrazioni e momenti di riflessione diffusi sul territorio.

Tra gli appuntamenti principali:

Zona II: Veglia ecumenica di preghiera (mercoledì 22 gennaio, ore 20:45, a Luino) e testimonianze di fede (venerdì 24 gennaio, ore 20:45, a Treviglio).

Zona III: Celebrazione ecumenica per la pace (mercoledì 22 gennaio, ore 21, a Lecco).

Zona IV: Preghiera ecumenica (domenica 19 gennaio, ore 16, ad Arese).

Zona V: Preghiera con la Chiesa Ortodossa Romena (venerdì 24 gennaio, ore 21, a Bernate di Arcore).

Zona VI e VII: Preghiere e celebrazioni per la pace e l’unità in diverse parrocchie.

Questa settimana rappresenta un’occasione per promuovere il dialogo interreligioso e costruire ponti di comprensione tra i fedeli.

Per informazioni, contattare il Servizio per l’Ecumenismo al numero 02 85 56 355 o via email a ecumenismo@diocesi.milano.it.