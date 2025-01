Astuti sul fascicolo sanitario elettronico: “Necessaria campagna informativa”

«Finalmente, a quattro anni dalla prima interrogazione in merito, in Lombardia chi non è in grado di farlo personalmente può delegare l’accesso al fascicolo sanitario elettronico a un famigliare o ad altre persone disponibili». Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti che spiega: «Come Pd abbiamo presentato la prima interrogazione in merito nel novembre del 2020, reiterato la richiesta diverse volte e il 20 dicembre 2023 ci era stata data risposta positiva dall’assessore Bertolaso. Ora finalmente gli anziani e coloro che sono in uno stato tale da non potere effettuare l’accesso in modo autonomo possono delegare un’altra persona a farlo. Chi ne ha bisogno può delegare fino a tre persone e i delegati possono prendere in carico fino a 5 fascicoli sanitari».

«Si tratta – sottolinea Astuti – di una buona notizia che aspettavamo da tempo, che semplifica la vita alle tante persone che, o perché anziane o comunque in difficoltà, non hanno familiarità con le nuove tecnologie e non sono in grado di accedere al proprio fascicolo sanitario. Ora però chiediamo alla Regione di lanciare una campagna informativa per far conoscere questa nuova possibilità. Ad oggi quasi nessuno ne sa nulla».