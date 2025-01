Attivato il nuovo Postamat di Taino

A Taino è attivo il Postamat. Lo sportello è in funzione agli uffici postali di via Garibaldi a partire da martedì 21 gennaio e rappresenta una novità tanto attesa nel paese che ha visto la chiusura di Banca Intesa nel luglio 2019.

«Grazie a questa innovazione – spiega il vicesindaco Dario Baglioni – sarà possibile effettuare prelievi di denaro in modo semplice e veloce, utilizzando carte Postamat o attraverso carte appartenenti ai più comuni circuiti internazionali (per esempio Cirrus/Maestro/MasterCard e Visa/Visa Electron/V Pay), in questo caso pagando una commissione se prevista dal contratto con il proprio istituto di credito.

Inoltre, fanno sapere sempre vicesindaco e giunta, gli uffici postali vedranno a breve i lavori di ristrutturazione. «Le date per la chiusura necessaria allo svolgimento dei lavori verranno comunicate non appena ci verranno notificate»