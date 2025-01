Chiude “l’edicolina”, Cedrate resta senza giornali e riviste

Dopo l’addio di uno delle due edicole del quartiere Crenna (quest’estate), a Gallarate diminuisce ancora l’offerta di punti vendita di giornali e riviste: da qualche giorno ha infatti cessato definitivamente l’attività “l’edicolina”, il chiosco in piazza Timavo a Cedrate.

È una perdita importante perché di fatto priva di edicola tutto il settore Est della città, quello tra la ferrovia e Cassano Magnago: quella di piazza Timavo era l’unica edicola di Cedrate, mentre Sciarè aveva già perso da un anno e mezzo il suo punto di riferimento per i giornali. E prima ancora era scomparsa l’edicola del sottopasso della stazione, che era comunque un punto comodo per chi abitava a Sciarè e nella zona “oltreferrovia” (quell’area tra via Venegoni, via Mameli e via monsignor Macchi che fa formalmente parte del centro, pur essendo prima periferia).

Oggi di fatto chi abita nella zona Est della città può prendere come riferimento la nuova edicola San Giulio di Cassano Magnago, che è addirittura in un altro Comune, non è vicina ma che ha un “giro” di distribuzione di giornali e riviste (qui trovate i recapiti).

La perdita dell’edicola di Cedrate è significativa anche perché fino al 2024 – con la sola esclusione di Sciarè, che però attraverso il sottopasso della stazione è molto vicina al centro – ogni quartiere aveva almeno un punto vendita di giornali.

La crisi delle edicole ha toccato sia i chioschi su strada sia gli esercizi all’interno di edifici. Molte edicole hanno anche ridotto gli orari, a volte anche per continuare a garantire al meglio i servizi di consegna a domicilio.

In Italia i chioschi sono ormai un quarto rispetto a quindici anni fa (a Gallarate sono quasi scomparsi). Nel Varesotto negli ultimi cinque anni ha chiuso il 20% dei punti vendita, con la perdita di 42 edicole, stando al dato 2024. A cui però si sono aggiunte altre edicole nel corso dell’anno.