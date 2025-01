Colombo si dimette: la panchina della Pro Patria affidata ad interim a Massimo Sala

Riccardo Colombo non è più l’allenatore della Pro Patria, che affida, ad interim, la panchina a Massimo Sala.

Mentre il mondo biancoblu continua a rivolgere i propri pensieri al tifoso rimasto coinvolto nell’incidente di sabato pomeriggio al Piola di Novara, al triplice fischio del Derby del Ticino, perso in rimonta per 2-1 in appena 3 minuti, il mister ha rassegnato infatti le proprie dimissioni giunte sulla scrivania del ds Sandro Turotti dopo un filotto negativo di cinque sconfitte consecutive e la squadra al penultimo posto, a soli +3 dalla retrocessione diretta.

«Prendere questa decisione non è stato semplice, anzi mi piange il cuore farlo, ma è tutto per provar a dare una scossa» ha detto il mister, storico capitano fino alla stagione 2021-22, attraverso un comunicato affidato alla società. Terminato il girone d’andata sotto la soglia dei 20 punti (18, con appena 2 le vittorie e 12 pareggi), la speranza, e un po’ la convinzione, dentro l’ambiente bustocco era di poter replicare la grande riconcorsa vista esattamente un anno prima, quando, sempre con Colombo in panchina, tra gennaio e febbraio 2024 la squadra dopo un girone d’andata altalenante si risollevò dalla zona playout arrivando quasi a lambire i playoff. Quest’anno il gioco espresso dalla squadra non ha portato i risultato sperati. Il cambio di calendario e l’inizio del girone di ritorno si sono al contrario rivelati un vortice negativo: di settimana in settimana la squadra è stata risucchiata sempre più verso sul fondo della classifica, affossata da una serie di cinque sconfitte dolorosissime (due in rimonta, due di misura e il 3-0 casalingo contro la superpotenza del Vicenza) e una difesa sempre perforata alla prima vera braccia nella porta di Rovida, con appena 3 clean sheet stagionali in 24 gare.

L’avvicendamento in panchina tra Sala e Colombo presenta anche uno strano gioco del destino: Colombo, che nel settembre del 2023 a Novara – ora fatale – vinse la sua prima partita da allenatore, parlò per l’ultima volta da giocatore (prima di appendere al chiodo gli scarpini) proprio al fianco di Massimo Sala nel pre-partita di Triestina – Pro Patria del maggio 2022. All’epoca Colombo era il capitano della squadra di cui Sala aveva preso le redini dopo l’esonero di Prina a marzo. In quella stagione, quasi come nella scorsa, i biancoblu nel girone di ritorno risalirono la classifica anche grazie a quattro vittorie consecutive che permisero di passarono dalla zona playout ai playoff, eliminando il Lecco nel primo turno del postseason e venendo sconfitti al Nereo Rocco per 2-1 con un gol di Pesenti nel finale (il pareggio non sarebbe comunque bastato per il superamento del turno, ndr.).

IL SALUTO DI COLOMBO

Questo il saluto del mister, che, va sottolineato, in sala stampa si è sempre distinto per una grande correttezza e altrettanto rispetto. Ha affrontato senza mai nascondersi critiche e punti di vista differenti sempre al massimo dell’educazione attraverso il dialogo anche nei momenti più difficili della sua gestione.

Ho presentato le mie dimissioni subito dopo la sconfitta di Novara; ho sempre voluto il meglio per questi colori, ho cercato di dare tutto alla squadra e ho messo tutto me stesso in questa avventura. Ho commesso i miei errori, ma ho sempre messo il cuore in quello che ho fatto. Prendere questa decisione non è stato semplice, anzi mi piange il cuore farlo, ma è tutto per provar a dare una scossa. Il legame con questa società e questi colori è stato da sempre viscerale, e auguro a chi guiderà la squadra di raggiungere l’obiettivo salvezza, che è la cosa fondamentale. Ringrazio la Società, a partire dalla Presidente, al Direttore, a chi lavora dietro le quinte. Un grazie alla squadra che mi ha sempre seguito, allo staff medico e a quello tecnico: ognuno di loro mi è stato accanto con il confronto quotidiano. Sempre Forza Pro Patria.”

Questo invece il comunicato ufficiale della società:

Aurora Pro Patria 1919 interrompe il silenzio solo per comunicare che Riccardo Colombo ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della Prima Squadra.

La Società desidera ringraziare Riccardo per il lavoro svolto in questi 19 mesi, nei quali ha portato all’interno dell’ambiente Pro Patria un alto livello di serietà e di dedizione al lavoro, contraddistinguendosi non solo per il profilo di competenza mostrato, ma soprattutto per l’attaccamento alla maglia biancoblu e a tutta la realtà tigrotta.

I migliori auguri da parte di tutta la Società a chi ha vissuto il biancoblu in maniera viscerale: da tifoso, da giocatore, da capitano, da allenatore.

Contestualmente Aurora Pro Patria 1919 comunica che la Prima Squadra sarà affidata ad interim a Massimo Sala, che aveva già ricoperto tale ruolo nella stagione 2021/22.