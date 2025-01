Con “Shine” ritornano le serate di “Cinevillaggio” a favore del Villaggio del Fanciullo di Morosolo

Ritornano le serate della rassegna cinematografica “Cinevillaggio” a favore del Villaggio del Fanciullo di Morosolo.

Martedì 21gennaio, alle ore 20:45, presso il Multisala Impero di Varese, il Professor Fabio Sartorelli introdurrà “Shine”, il celebre film del 1996 ispirato alla vita di David Helfgott, pianista australiano noto per la sua passione e il coraggio di affrontare una delle pagine pianistiche più impegnative mai scritte: il “Concerto per pianoforte n.3 di Sergej Rachmaninof “, conosciuto anche come “Rach 3”.

Per le prenotazioni potete scrivere al numero 348 – 7752555.

Il Villaggio del Fanciullo di Morosolo ha accolto con entusiasmo la proposta del Professor Sartorelli, anche in vista di un evento speciale: l’esecuzione dal vivo del “Rach 3”, in programma martedì 28 gennaio alle ore 20:30 presso la Basilica di San Vittore a Varese, nell’ambito della Stagione Musicale Comunale.

Il protagonista della serata sarà Sergej Babayan, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, famoso per le sue collaborazioni con direttori del calibro di Valery Gergiev e Yuri Temirkanov e docente alla prestigiosa Juilliard School di New York.

Chi desiderasse assistere al concerto in Basilica il 28 gennaio, potrà acquistare i biglietti presso il MIV e, presentando il ticket di partecipazione alla serata cinema del Cinevillaggio, potrà beneficiare di uno sconto di 10 € sul prezzo del biglietto.