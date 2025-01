Contrabbando di lusso al confine: sequestro a Como di accessori in pelli esotiche per 25mila euro

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto agli illeciti doganali da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lungo la linea di confine con la Svizzera. Nei giorni scorsi, al valico di Uggiate con Ronago (CO), i militari del Gruppo Ponte Chiasso hanno fermato un cittadino italiano del 1999 residente in Svizzera, il quale, visibilmente nervoso, dichiarava di non avere nulla da segnalare, nonostante trasportasse diversi scatoloni di merce.

Approfondendo i controlli presso gli uffici operativi di Ronago, le Fiamme Gialle hanno scoperto all’interno dell’auto 22 borse, 18 cinture e 30 paia di calzature in pelli esotiche, realizzate da una nota società svizzera di abbigliamento di lusso. Il valore complessivo della merce, che includeva materiali provenienti da alligatore del Mississippi, pitone birmano, pitone reticolato e coccodrillo del Nilo, è stato stimato in circa 25mila euro.

Gli accessori, protetti dalla Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.), risultavano accompagnati da documentazione valida per l’esportazione verso la Svizzera, ma erano privi dei requisiti necessari per la reintroduzione nell’UE. Si ritiene che l’intento fosse eludere il pagamento dell’I.V.A. all’importazione e i controlli sulla protezione delle specie a rischio di estinzione, utilizzando un valico secondario non presidiato.

Il trasgressore è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Como per violazione delle norme sulla tutela della fauna e flora protette. La merce è stata sequestrata penalmente.

L’operazione si inserisce nelle attività coordinate tra ADM e GdF per la tutela della biodiversità e la lotta al commercio illegale di flora e fauna protette, in linea con il Protocollo d’intesa siglato tra le due amministrazioni.