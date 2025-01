Disordini di piazza Garibaldi: il Prefetto a Busto Arsizio per una riunione con sindaco e forze dell’ordine

Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello sarà domani, mercoledì 15 gennai alle ore 11.45, a Busto Arsizio per incontrare il sindaco Emanuele Antonelli e i vertici delle forze dell’ordine dopo i gravi fatti verificatisi al aserra del 10 gennaio in piazza Garibaldi quando un gruppo di giovani, per impedire l’identificazione di due ubriachi, hanno circondato e insultato due agenti del Commissariato di Busto Arsizio.

L’incontro si svolgerà nella Sala Giunta del Comune di Busto Arsizio e sarà una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia presieduta dal prefetto di Varese, alla quale parteciperà anche il sindaco di Busto Arsizio, oltre ai vertici delle forze dell’ordine e della polizia locale.

La riunione avrà come argomento all’ordine del giorno i gravi episodi di disordine occorsi nella tarda serata di venerdì 10 gennaio nella centrale via Garibaldi di Busto Arsizio.