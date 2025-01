Dopo la “rivolta” di piazza Garibaldi a Busto Arsizio espulsi due ragazzi

Sono stati firmati i due decreti d’espulsione per i due giovani responsabili della notte di tensione nel centro di Busto Arsizio. Si tratta di due cittadini marocchini, ritenuti responsabili dei reati commessi in piazza Garibaldi la notte di venerdì.

In quella circostanza, poco dopo la mezzanotte i due giovani sono stati raggiunti dalla Polizia perchè intenti in danneggiamenti ad auto e locali della zona. All’arrivo degli agenti i due sono stati raggiunti da una trentina di ragazzi, alcuni evidentemente alterati da alcol o sostanze stupefacenti, che hanno inscenato una protesta, accerchiato gli agenti costringendo a richiedere una presenza massiccia di forze dell’ordine.

I due giovani, già noti per fatti simili, sono stati denunciati per danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

Per questo i ragazzi adesso dovranno tornare in Marocco: I due nelle prossime ore verranno accompagnati al CPR di Gradisca d’Isonzo dove verrà completata l’espulsione. Ma la vicenda non si conclude qui. Secondo quanto si apprende lunedì proseguiranno le indagini sugli altri responsabili, con il supporto delle immagini e dei video delle telecamere.

«Esprimo soddisfazione per la determinazione con cui le autorità preposte stanno sanzionando i gravi fatti accaduti a Busto Arsizio, prendendo i provvedimenti auspicati» commenta a caldo il deputato leghista Stefano Candiani.