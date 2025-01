“Disperata per una gomma bucata, salvata da un bambino di 9 anni: Nicolò piccolo meccanico eroe”

Oggi, martedì 7 gennaio 2025, la nostra lettrice Arianna ha vissuto un episodio che ha voluto condividere con la redazione e i lettori. Mentre si recava a scuola per prendere suo figlio Gabriel, si è resa conto di aver bucato una gomma. Senza sapere come sostituirla, si è trovata in difficoltà finché non è intervenuto un aiuto inaspettato: Nicolò, compagno di classe di suo figlio, un bambino di appena 9 anni, che con sicurezza e precisione ha cambiato la gomma, montando la ruota di scorta in soli 15 minuti.

Arianna ha raccontato con stupore quanto Nicolò sia stato capace e sicuro di sé: “Non ho dovuto stringere nemmeno un bullone: tutto era perfetto.” Il gesto ha lasciato senza parole, tanto che ha voluto ringraziare pubblicamente il piccolo “meccanico” per la sua disponibilità e bravura.

Con una nota di ironia, Arianna ha voluto sottolineare quanto sia raro vedere bambini così intraprendenti: “Oggi vediamo tanti ragazzi persi tra console e cellulari, ma Nicolò ha dimostrato che ci sono ancora bambini con passioni diverse, capaci di stupire noi adulti.”

Non è mancato un pensiero di gratitudine anche per Valentina, la mamma di Nicolò, che l’ha autorizzata a raccontare l’impresa. Arianna ha concluso il suo racconto con un augurio speciale: “Spero che tu diventi un genio della meccanica, Nicolò: questa è una dote che hai dentro, e si vede quanto impegno ci metti.”

Un gesto semplice ma prezioso, che racconta di un giovane che, con abilità e gentilezza, ha reso più leggera la giornata di chi aveva bisogno di una mano.

La lettera

Buonasera,

Sono Arianna e oggi 7/01/2025 mi sono resa conto di aver bucato una gomma poco prima di arrivare a scuola a prendere mio figlio Gabriel.

Disperata, non avendo mai sostituito una gomma sono stata salvata da questo angelo, compagno di classe di Gabriel in quarta elementare.

Lui si chiama Nicolò un bimbo di appena 9 anni che è riuscito a sostituire la gomma mettendo la ruota di scorta e permettendomi in 15min di andare a casa a pranzare con mio figlio, andare a sostituire la gomma per poi tornare in tempo a scuola per riprendere il piccolo all’asilo.

È stato bravissimo e sicuro di sé è stato in grado di farmi fidare di lui e quando ho verificato se i bulloni erano avvitati correttamente, posso giurare che non li ho dovuti stringere neanche un pò.

Non sono solita a congratularmi pubblicamente, ma questa merita una certa attenzione.

Perchè oggi vedo un sacco di bambini presi da nintendo, cellulari e play-station, ma fortunatamente abbiamo ancora bambini che hanno delle passioni diverse, e lasciano di stucco noi grandi e anche qualche imbranata come me che non ha mai sostituito una gomma.

Grazie Nicolò per questo gesto fatto con il cuore e per avermi aiutata.

Grazie a voi se deciderete di renderlo pubblico.

Spero che diventerai un genio della meccanica Nicolò, perchè è una dote che hai dentro e perchè si vede quanto impegno hai messo in questa cosa.

Grazie VareseNews

Cordiali Saluti

Arianna Cutecchia