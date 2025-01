È stato dimesso il poliziotto travolto da un’auto durante un’operazione antidroga alle Bustecche

È già stato dimesso dall’ospedale, dove è rimasto per un giorno in osservazione, il poliziotto dell’Antidroga di Varese travolto lunedì sera da un’auto nel quartiere varesino delle Bustecche durante un’operazione antidroga.

Il poliziotto, 45 anni, uomo di esperienza in forza alla squadra Mobile, è fuori pericolo, ma dovrà affrontare un periodo di convalescenza e porta sul volto i segni di microfratture e lesioni dovute all’impatto contro il finestrino dell’auto guidata da un cittadino albanese accusato di aver tentato di investirlo dopo che gli uomini della questura gli avevano intimato l’“alt”. Era infatti in corso nel quartiere un’attività d’iniziativa finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo l’investimento, il sospettato è stato fermato e arrestato in flagranza di reato, mentre al poliziotto venivano prestati i soccorsi e successivamente trasportato in ospedale. L’arresto è scattato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e reati contro la legge sugli stupefacenti.

Il cittadino albanese arrestato non era noto alle forze dell’ordine, circostanza che farebbe ipotizzare il suo ruolo come componente dei meccanismi di funzionamento dello spaccio al dettaglio. La sua posizione, ora in carcere, è al vaglio del magistrato, che dovrà convalidare l’arresto.