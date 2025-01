Emma Nolde torna in radio con “Pianopiano!”, singolo estratto dal nuovo album “NUOVOSPAZIOTEMPO”, terzo disco in carriera e primo per Carosello Records, che è stato diffusamente apprezzato come uno dei migliori album del 2024.

Il nuovo lavoro discografico include le inedite collaborazioni con Niccolò Fabi, Nayt e Mecna, un incontro di mondi apparentemente diversissimi tra loro ma che si accomunano a Emma per la grande capacità di soppesare con cura parole e messaggi all’interno della loro musica, e sta raggiungendo i club di tutta Italia nel corso del NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR.

“NUOVOSPAZIOTEMPO: il titolo è interstellare, ma io parlo di un tempo quotidiano. In questo contrasto, catturo la natura di un momento storico in cui non esistono solo la terra e il cielo, ma anche Google Earth e iCloud. Un contrasto in cui risiede la chiave del nostro essere umani e che ci porta, su un piano più collettivo, a un NUOVOSPAZIOTEMPO. È il racconto di un quotidiano comune, ma nel quale mi sposto avanti e indietro, nel futuro e nel passato, in ordine sparso”, commenta Emma Nolde.

Il nuovo progetto discografico della cantautrice e produttrice polistrumentista toscana, classe 2000, riconosciuta da molti come uno dei talenti più cristallini e intriganti del nuovo panorama musicale italiano, è stato anticipato dai singoli “Mai fermi”, fotografia di una società governata dal dogma della (iper)produttività, “Tuttoscorre”, un’ode accesa e vocativa per coloro che danno ancora tempo e priorità alle relazioni con gli altri in un mondo in cui tutto scorre, passa e si dimentica in favore del nuovo, e “Pianopiano!”, un racconto collettivo, quello di chi vive in provincia e alla periferia del mondo, là dove c’è solo cielo, ma almeno abbiamo fantasia.

Emma Nolde racconta: «C’è chi sale a Milano, per esempio, per raggiungere i propri obiettivi e questo è bellissimo; ci sono anche tante persone, però, che per amore del luogo dove stanno o, come nel mio caso, per paura di essere influenzati troppo da luoghi pieni di frenesia, fanno altre scelte. “Pianopiano!” parla di quest’ultimo gruppo, che siamo proprio io e i miei amici. “C’è chi vuole salire arrivare alle stelle e c’è chi come noi preferisce guardarle” è uno dei versi cardine di questo disco. Da dove sto io si vedono benissimo le stelle. Oltre ai luoghi in cui una persona sceglie di mettere radici, questa canzone parla proprio del decidere di non volere una vita meccanica, fatta di casa-lavoro-casa-televisione-letto ricomincia, e di voler essere attenti a lasciare un po’ d’aria nei giorni e nelle settimane. Di far sì che nella coreografia dei giorni rientri sempre qualche passo diverso che non ti aspettavi di fare.»

Dopo una breve pausa dagli oltre 30 appuntamenti live del tour estivo che hanno visto Emma esibirsi anche al Circo Massimo di Roma in apertura al concerto di Fabi Silvestri Gazzè e sul palco dell’Uno Maggio di Taranto, il NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR, prodotto da Locusta, parte venerdì 29 novembre al The Cage di Livorno e prosegue il 4 dicembre al Sanbapolis di Trento, il 7 dicembre al H2NO di Pistoia, il 13 dicembre all’Arci Bellezza di Milano (SOLD OUT), 14 dicembre al Locomotiv Club di Bologna (SOLD OUT), il 28 dicembre allo Spazioporto di Taranto, il 29 dicembre al Lizard Club di Caserta, il 27 gennaio la seconda data all’Arci Bellezza di Milano (SOLD OUT), il 7 febbraio al Druso di Bergamo, il 27 febbraio al Monk di Roma, il 28 febbraio al MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA), il 6 marzo al New Age Club di Roncade (TV), il 7 marzo all’Hiroshima Mon Amour di Torino, l’8 marzo al Glue di Firenze, il 21 marzo al Mood di Cosenza e il 22 marzo allo Spazio Franco di Palermo.

Emma è inoltre tra i primissimi nomi annunciati in line up al MI AMI 2025 per la giornata di sabato 24 maggio e tra gli artisti coinvolti nel El Galactico Festival organizzato a Firenze dai Baustelle. Biglietti e maggiori informazioni sul sito di Locusta: https://www.locusta.net/emmanoldenuovospaziotempotour.

Emma è stata scelta per il programma internazionale GLOW (Spotify), finendo sulla cover dell’omonima playlist global e di quella italiana GLOW Italia. Ha inoltre riscosso grande interesse anche la sua partecipazione a TEDxVerona grazie allo speech originale “L’utilità dell’inutile”, il cui estratto ha generato oltre 2,5 milioni di views sul profilo Instagram dell’artista, disponibile integralmente su YouTube.

NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR – Calendario in aggiornamento:

29 novembre – Livorno – The Cage

4 dicembre – Trento – Sanbapolis

7 dicembre – Pistoia – H2NO

13 dicembre – Milano – Arci Bellezza – SOLD OUT

14 dicembre – Bologna – Locomotiv Club – SOLD OUT

28 dicembre – Taranto – Spazioporto

29 dicembre – Caserta – Lizard Club

27 gennaio – Milano – Arci Bellezza – SOLD OUT

7 febbraio – Bergamo – Druso

21 febbraio – Ravenna – Bronson

27 febbraio – Roma – Monk

28 febbraio – Terlizzi (BA) – MAT Laboratorio Urbano

6 marzo – Roncade (TV) – New Age Club

7 marzo – Torino – Hiroshima Mon Amour

8 marzo – Firenze – Glue

21 marzo – Cosenza – Mood

22 marzo – Palermo – Spazio Franco

24 maggio – Segrate (MI) – MI AMI Fest

https://www.youtube.com/channel/UC3LqQhj4mcm1KdcfjSkpY-Q