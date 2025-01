ENS Varese, Gnodi confermato presidente, il nuovo vice è Luca Pirovano

Prosegue nel segno della continuità – pur con qualche variazione – l’attività del Gruppo Sportivo ENS Varese, il club noto soprattutto per la propria squadra di basket per giocatori sordi che si è spesso fatta onore in Italia e che ha fornito diversi giocatori alla Nazionale di categoria.

Nei giorni scorsi ENS ha rinnovato il proprio consiglio direttivo: ci sono state alcune variazioni ma il presidente e diversi consiglieri rimangono immutati. A guidare l’associazione sportiva nel quadriennio 2025-29 ci sarà di nuovo Cristian Gnodi, candidato unico e votato all’unanimità per la carica di presidente. Docente di scienze motorie e consigliere comunale a Sesto Calende, durante il precedente mandato Gnodi ha guidato l’organizzazione della Eurocup oltre a conquistare sul campo due titoli italiani.

Cambia invece il vicepresidente: Mauro Dori lascia l’incarico ma rimane nel direttivo andando a occupare il ruolo di consigliere tecnico. La vicepresidenza è andata quindi a Luca Pirovano, lecchese di origine ed esperto cestista che fa parte della squadra biancorossa.

Gli altri nuovi ingressi in consiglio sono quelli di Daniele Iannello (consigliere in quota atleti) e Daniele Barbera; escono invece dal direttivo Christian Ciotti, Francesca Faroni e Dario Galbiati che resteranno comunque vicini al G.S. ENS collaborando in modo attivo con le varie iniziative del club.

Con la nomina del nuovo Consiglio Direttivo si apre ufficialmente il terzo mandato di Cristian Gnodi, in un clima di entusiasmo e rinnovamento per portare avanti i valori e gli obiettivi del Gruppo Sportivo ENS Varese.