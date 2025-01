Esame di maturità: uscite le materie delle seconde prove e dei commissari esterni

Latino al Liceo classico, matematica allo scientifico, prima lingua al linguistico. E, ancora Amministrazione Finanza e Marketing all’Itc, Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”, Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio, meccanica e informatica all’Itis.

Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico, Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”, Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Sono alcune delle seconde prove siete dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’esame di Stato.

La seconda prova è spesso ritenuta quella più impegnativa perchè richiede la verifica di competenze conoscenze su una o più discipline caratterizzanti del percorso di studi.

Ricordiamo che la prima prova, l’elaborato in italiano, si svolgerà il 18 giugno e il 19 la seconda prova. Gli esami orali si svolgeranno secondo il calendario deciso da ogni istituto.

Nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe.

«Sarà un esame che consentirà a ogni ragazzo di esprimere il meglio di quanto ha appreso negli anni e che terrà conto anche della valutazione del comportamento – dichiara il Ministro Valditara – il nostro obiettivo è una scuola con standard di qualità sempre più alti, in cui la centralità della persona e la cultura del rispetto sono fondamentali».

Le commissioni di Maturità 2025 saranno miste, cioè composte da 3 commissari esterni e 3 professori interni oltre a un presidente di commissione esterno.

Prima e seconda prova scritte non possono essere affidate entrambe a commissari esterni o interni contemporaneamente: una decisione pensata per bilanciare il giudizio tra chi ha seguito gli studenti nel percorso e chi li giudica per la prima volta.

I commissari esterni sono individuati attraverso il motore di ricerca: licei, istruzione tecnica, istituti professionali

Alcuni esempi:

Al liceo classico: Lingua e letteratura italiana, Filosofia, Scienze naturali ( bio, chim, scienze della terra)



Allo scientifico: Lingua e letteratura italiana, Filosofia, Scienze naturali ( bio, chim, scienze della terra)



Al Liceo scienze umane: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera, Scienze naturali ( bio, chim, scienze della terra)



Al Liceo linguistico: Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera 2, Storia dell’arte.

Al tecnico commerciale AMF : inglese e matematica

Relazioni internazionali per il marketing: seconda lingua ed economia geopolitica

Meccanica, meccatronica, energia: inglese, meccanica, macchine ed energia



Grafica e comunicazione:inglese e tecnologie dei processi di produzione

Il motore di ricerca come le indicazioni complete e tutte le informazioni sull’esame sono a questo link: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/