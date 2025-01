“Esternalizzare il magazzino dell’ospedale di Varese è stato un errore e oggi ne paghiamo le conseguenze”

« Ci siamo sempre opposti all’idea di esternalizzare il magazzino e oggi sappiamo che avevamo ragione». Antonio Negro delegato UIL FPL alla Sette Laghi di Varese commenta con amarezza la lettera dell’infermiere che si rivolgeva alla befana per avere materiali di base per lavorare in corsia.

« La decisione presa dall’allora direttore Bonelli di appaltare quell’attività è stato un grosso errore. Il personale che ci lavorava è stato spostato su altre mansioni. Così si è perduta un’esperienza importante fatta di conoscenze del lavoro, degli operatori, dei diversi reparti. La Sette Laghi è un’azienda complessa con diversi ospedali e il rapporto di fiducia che esisteva andava solo valorizzato con qualche investimento per ammodernare il sistema automatizzato di gestione del magazzino. Invece si è scelto di andare all’esterno e oggi ne paghiamo le conseguenze».

Antonio Negro assicura che quello dell’approvigionamento di beni e di famaci è un tema ricorrente ai tavoli negoziali con l’azienda: « Chiunque lavori da esterno non può avere il livello di integrazione necessario per gestire in modo efficiente le consegne. I problemi si creano per i ritardi, le quantità diverse da quelle richieste. Inefficienze che poi devono gestire i sanitari in corsia che hanno imparato l’arte dell’arrangiarsi».

La denuncia, pur anonima, dell’operatore fa luce sulle difficoltà che i sindacati avevano previsto opponendosi, inascoltati, alla decisione di appaltare all’esterno il magazzino.