“Fare memoria”, Morazzone ricorda le vittime della deportazione con un incontro pubblico

Morazzone ricorda le vittime della deportazione con un incontro pubblico, in programma domenica 19 gennaio. Alle 16.30, nella sala comunale di via 26 Agosto lo storico Claudio Mezzanzanica condurrà un momento di incontro e confronto dal titolo “Fare memoria: le testimonianze dei deportati”, organizzato dalla sezione Anpi di Morazzone. Mezzanzanica partirà dal libro “Diario di prigionia: 8 settembre 1943-45”, che racconta le vicende di Renato Peruzzotti, deportato nei campi di concentramento nazisti.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sulle drammatiche esperienze vissute da migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale. Tra questi, i 600.000 Internati Militari Italiani (IMI), giovani che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e pagarono con la prigionia e condizioni di lavoro disumane. Di loro, circa 50.000 non fecero ritorno a casa. Analoghe sofferenze furono vissute dai 33.000 oppositori politici, simbolizzati dal triangolo rosso cucito sugli abiti, e dagli oltre 8.000 italiani di origine ebraica, dei quali solo un migliaio sopravvisse ai campi di sterminio.

«L’iniziativa vuole mantenere vivo il ricordo di queste storie tragiche per far sì che simili orrori non si ripetano – spiegano gli organizzatori – soprattutto in un periodo storico in cui si osservano rigurgiti di ideologie estremiste. E’ fondamentale continuare a parlarne per contrastare ogni forma di razzismo, odio e violenza». L’incontro è aperto a tutti.

