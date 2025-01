Fermato in Slovenia l’uomo che potrebbe essere l’omicida del clochard di Saronno

L’assoluta certezza potrebbe arrivare nei prossimi giorni ma c’è ottimismo attorno al fatto che l’assassino di Vadym Usatyi, l’ucraino ucciso a colpi di pistola lo scorso 27 ottobre in un cortile di via Varese a Saronno (nella foto), sia stato arrestato.

Dalla Procura di Busto Arsizio all’ufficio Gip, così come i carabinieri di Saronno che hanno seguito le indagini, non arrivano conferme, ma la segnalazione che il 5 gennaio un uomo compatibile con l’autore dell’omicidio di Saronno sarebbe stato arrestato c’è stata.

L’uomo, un albanese con numerosi precedenti penali e documenti falsi, ha molti alias e sarebbe stato fermato in Slovenia per altri fatti. Ora si attende che da Lubiana arrivi la conferma attraverso le impronte digitali. Da parte sua il giudice per le indagini preliminari che ha chiesto l’arresto con un mandato internazionale ha già inviato tutta la documentazione necessaria ai colleghi sloveni affinché possano procedere alle verifiche del caso. Entro qualche giorno ogni dubbio dovrebbe essere dissolto.