Fiera, concerti, mostre: Castellanza si prepara alla Festa di San Giulio. Eventi fino al 9 febbraio

Castellanza si prepara a vivere la Festa di San Giulio, patrono della città, con un calendario ricco di eventi che si terranno dal 25 gennaio al 9 febbraio. Tra appuntamenti religiosi, culturali e conviviali, la festa coinvolgerà tutta la comunità, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Comunità Pastorale SS. Giulio e Bernardo e le associazioni cittadine.

«La Festa Patronale è un importante momento religioso e un’occasione speciale per riunire la comunità, pensare a valori condivisi per il futuro – ha dichiarato il Vice Sindaco Cristina Borroni – . È importante ripartire dall’educazione e fare capire che siamo tutti coinvolti nella gestione della città: nel programma che abbiamo steso ci sono tante occasioni di aggregazione ma anche di riflessione e coinvolgimento». Anche l’Assessore alla Cultura, Davide Tarlazzi, ha evidenziato il valore della manifestazione: «Un programma ricco che intreccia tradizioni, solidarietà e cultura, con appuntamenti come la mostra di Fausto Bianchi e il concerto dedicato a Vivaldi con l’Ensemble Officium Musicum diretto da Francesco Lerro, un giovane talentuoso di Castellanza a cui abbiamo già dato spazio con grande successo». Quest’anno Francesco Lerro è diventato Cantore della Cappella del Duomo di Milano.

Il programma completo della Festa di San Giulio

SABATO 25 GENNAIO

Ore 16: Chiesa S. Giulio – “I miracoli eucaristici nel mondo”, presentazione e visita guidata alla mostra (visitabile fino al 3 febbraio).

Ore 17.30: Biblioteca Civica – “La Fabbrica della polvere” di Fabio Rosato, lettura scenica per la Giornata della Memoria, a cura dell’Associazione Teatro della Corte Aps.

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO

Ore 17.30: Biblioteca Civica – Inaugurazione della mostra degli elaborati del Concorso delle classi V elementari I.C. “50° elevazione a Città” (visitabile fino all’8 febbraio).

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Ore 18: Chiesa S. Giulio – Messa d’inizio festa.

Ore 18.45: Piazza della Libertà – “Brucia la Gioeubia”: vin brulé, polenta, brusciti, pane di San Giulio e vin santo, a cura di Rione In Sü, Pro Loco, Alpini, Caritas e Co.Ge.Ma.

SABATO 1 FEBBRAIO

Ore 11: Biblioteca Civica – Proiezione del documentario “Noi della Cantoni” con Daniele Pozzi (LIUC Heritage Hub).

Ore 15: Sede Area Giovani, Via Vittorio Veneto – Apertura della pesca di beneficenza pro campanile.

Ore 17: Villa Pomini – Inaugurazione mostra “Metamorfosi visibili. Opere di Fausto Bianchi” (visitabile fino al 9 marzo).

Ore 21: Chiesa S. Giulio – Concerto di San Giulio con musiche di A. Vivaldi, Ensemble Officium Musicum diretto da Francesco Lerro. Saranno eseguiti brani vivaldiani pensati per la festa, come un brano dedicato a San Giulio e uno al Giubileo, con strumenti barocchi.

DOMENICA 2 FEBBRAIO

Ore 10.15: Piazza Paolo VI – Arrivo della Banda del Corpo Musicale S. Cecilia.

Ore 10.30: Chiesa S. Giulio – Messa solenne presieduta da Mons. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi.

Ore 11.45: Piazza Paolo VI – Aperitivo offerto dal Rione In Sü.

Ore 14.30: Piazza Paolo VI – Caccia al tesoro per ragazzi a cura dell’Oratorio, con merenda offerta da Pro Loco e Casa IBE.

Ore 16: Chiesa S. Giulio – Vesperi solenni.

Ore 17: Teatro di Via Dante – Cerimonia di consegna della Costituzione ai neo-maggiorenni e premiazione del Concorso delle classi V elementari I.C. “50° elevazione a Città”, con intrattenimento musicale di Giorgia Testa.

Per tutta la giornata: Fiera di San Giulio e giostre per bambini nelle vie adiacenti al Palazzo Comunale.

Pesca di beneficenza, vendita del pane di San Giulio e vin santo presso la sede Area Giovani in Via Vittorio Veneto.

Banco gastronomico della Pro Loco e Stand Trippa degli oratori in Piazza Paolo VI.

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

Ore 21: Chiesa S. Giulio – Messa per i defunti celebrata dai sacerdoti nativi o che hanno svolto il loro ministero in città.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 16.30: Villa Pomini – Conferenza “L’immagine di San Giulio nell’arte”, a cura della storica dell’arte Renata Castelli.