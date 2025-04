Castellanza al voto: quattro candidati sindaco e oltre settanta aspiranti consiglieri per le amministrative del 25 e 26 maggio

Il prossimo 25 e 26 maggio 2025 i cittadini di Castellanza saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale. In corsa ci sono quattro candidati sostenuti da altrettante liste civiche, che rappresentano visioni diverse per il futuro della città.

Cristina Borroni e la lista “Partecipiamo”

Cristina Borroni, attuale vicesindaco facente funzioni, si presenta con la lista “Partecipiamo”, con l’obiettivo di proseguire il percorso amministrativo impostato negli ultimi anni.

I candidati consiglieri della lista sono:

Anna Castiglioni

Roberta Cavalleri

Maria Luisa Giani

Giulia Mazzucchelli

Teresina Rizzi

Monica Scazzosi

Giandomenico Bettoni

Marco Butti

Claudio Caldiroli

Marco Ciceri

Luigi Croci

Enrico Lepori

Claudio Merati

Marco Oldani

Davide Tarlazzi

Luca Terlizzi

Mino Caputo e la lista “Castellanza nel Cuore”

Mino Caputo corre per la lista “Castellanza nel Cuore”, proponendo una linea civica improntata sulla partecipazione attiva dei cittadini e il rilancio della comunità locale.

I candidati consiglieri sono:

Anna Rosa Airoldi

Claudio Airoldi

Valérie Berrichillo

Giuseppe Claudio Bonaiti

Stefano Catalano

Paola Colombo

Michele Crenna

Vincenzo Gentile

Roberto Giudici

Patrizia Malagnino

Veronica Alexa Popolizio

Micaela Reguzzoni

Stefano Rioda

Antonio Ernesto Scanagatta

Ermide Tonini

Luciano Lista e la lista “Castellanza Protagonista”

Luciano Lista si presenta con la lista “Castellanza Protagonista”, sostenuta anche da realtà politiche di centrodestra, con l’obiettivo di valorizzare identità, sicurezza e sviluppo.

I candidati consiglieri sono:

Giovanni Manelli

Carolina Accatino

Alfredo Adinolfi Borea

Antonella Zucchelli

Elio Ambrosi

Maria Carmela Di Pumpo

Valter Ramushaj

Mara Castiglioni

Lorenzo Scheriani

Vanessa della Corte

Sebastiano Librizzi

Violetta Maria Maciak

Alexandre Sokadio Kouassi

Carlo Frontini

Francesco Musarra

Giovanni Massimo Venturi

Paolo Pagani e la lista “Siamo Castellanza”

Paolo Pagani guida la lista “Siamo Castellanza”, che punta su innovazione, attenzione ai giovani, sostenibilità e maggiore ascolto dei bisogni della comunità.

I candidati consiglieri sono:

Ottavio Carnelli

Fabrizio Cerana

Stefania Cerini

Paolo Colombo

Ferruccio Ferro

Stefania Frigoli

Marco Tino Lonati

Federico Maghini

Tiziana Marino

Matteo Mazzucco

Matteo Pomini

Antonella Reale

Raffaella Redaelli

Tiziana Rivadossi

Mariangela Scazzosi

Angelo Soragni

Le operazioni di voto

I seggi saranno aperti domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Qualora nessun candidato sindaco dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due più votati.