Tripudio Castellanzese, vince in rimonta 3-2 contro la Folgore Caratese

La Castellanzese è uscita con tre punti pesantissimi dalla sfida contro la Folgore Caratese. I brianzoli sono andati in vantaggio con Ferrandino nel finale del primo tempo e hanno raddoppiato al 21’ della ripresa sempre con il trequartista con il numero 21. La Castellanzese è rientrata in partita al 34’ con Colombo, il quale tre minuti dopo ha segnato ancora e ha portato il risultato sul 2-2. Nel finale i neroverdi sono andati a segno per la terza volta, ancora con Colombo che ha siglato la tripletta personale. Questo 3-2 è importantissimo per i neroverdi che hanno agganciato in classifica il Crema e sono rimasti a +8 sul Magenta, che al momento significa salvezza diretta. Intanto è arrivata la retrocessione aritmetica per Arconatese, Ciliverghe e Fanfulla, oltre alla promozione in C dell’Ospitaletto.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con il 3-4-2-1 con Salina tra i pali, davanti a lui ci sono Rusconi, Gritti e Bernardi, in mezzo al campo ci sono Castelletto e Selmo, con Boccadamo e Rodolfo Masera sulle fasce, in avanti ci sono Boix Garcia e Padovan con Chessa sulla trequarti. La Folgore Caratese risponde con il 4-2-3-1 con Salvalaggio tra i pali, Balamotis, Arpino, Bigolin e Marmellotta in difesa, in mediana ci sono Pedone e Maspero, alle spalle di Ravasi agiscono Ferrandino, Matteucci e Cocola. Il direttore di gara è il signor Alessandro Colelli di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Fiorucci di Gubbio e Gabriele Federico di Agropoli.

Primo tempo

La Castellanzese inizia la gara con un atteggiamento aggressivo, praticando una pressione importante sugli avversari, che faticano ad avanzare. Chessa e Castelletto provano a sorprendere gli ospiti con delle incursioni tra le maglie della difesa brianzola, grazie anche agli ottimi movimenti di Boix Garcia e Padovan. Proprio sui piedi di quest’ultimo capita l’occasione neroverde intorno alla mezz’ora, con un tiro dall’interno dell’area che costringe Salvalaggio ad un grande intervento. Al 43’ la Folgore Caratese trova il gol del vantaggio grazie ad un tiro ad incrociare dell’ex di turno Ferrandino, con la sfera che prima sbatte sulla traversa e poi entra in rete. Il primo tempo si chiude dopo due minuti di recupero con gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo

In avvio di ripresa neroverdi pericolosi con Chessa, il cui tiro viene respinto dal portiere ospite, e con un colpo di testa di Bernardi sugli sviluppi di un angolo, intercettato dalla retroguardia brianzola. Nonostante la pressione dei padroni di casa, al 21’ a segnare sono ancora i biancoblu, ancora con Ferrandino che trova il varco giusto e fa 2-0. Alla mezz’ora occasione per Chessa, servito da Bernardi, ma trova ancora i guantoni di Salvalaggio. Il gol della squadra di mister Mangone arriva al 34’ con Colombo: Fall recupera palla a centrocampo e innesca Chessa sulla sinistra, che dopo aver tentato la giocata scarica su Castelletto, il quale serve brillantemente Colombo, che con il destro spedisce il pallone in fondo alla rete per l’1-2. Dopo soli tre minuti Castelletto innesca Colombo con un perfetto traversone e quest’ultimo scappa a Cadili, dribbla Arpino e trafigge Salvalaggio per il 2-2. La Castellanzese al 45’ trova anche il terzo gol: Fall intercetta un pallone e serve Chessa, il quale serve Colombo che si fa trovare pronto all’altezza del dischetto e di prima intenzione insacca e fa tripletta. I padroni di casa difendono durante i 3’ di recupero e portano a casa tre punti molto pesanti.

TABELLINO

CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE 3–2 (0-1)

RETI: 43’ pt Ferrandino (FC), 21’ st Ferrandino (FC), 34’ st Colombo (C), 37’ st Colombo (C), 45’ st Colombo (C)

CASTELLANZESE (3-4-1-2): Salina; Rusconi (25’ st Fall), Gritti, Robbiati; Rodolfo Masera, Castelletto (47’ st Pisan), Selmo (21’ st Fiorella), Boccadamo; Chessa; Boix Garcia (21’ st Lacchini), Padovan (33’ pt Colombo). A disposizione: Poli, Beretta, Serra, Di Coste. Allenatore: Amedeo Mangone

FOLGORE CARATESE (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis (28’ st Rebaudo), Arpino, Bigolin (21’ st Cadili), Martellotta; Pedone, Maspero; Ferrandino, Matteucci (24’ st Lipari), Cocola (34’ st Forchignone); Ravasi (21’ st Ferrari). A disposizione: Spada, Codraro, Ciarmoli, Giugno. Allenatore: Filippo Carobbio

ARBITRO: Alessandro Colelli di Ostia Lido; assistenti Giovanni Fiorucci di Gubbio e Gabriele Federico di Agropoli

AMMONITI: 22’ pt Padovan (C), 24’ pt Ravasi (FC), 43’ pt Arpino (FC), 26’ st Colombo (C), 35’ st Boccadamo (C), 48’ st Bernardi (C)

ESPULSI: nessuno

RECUPERO: 2’ + 5’