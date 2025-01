Floris: “Dispiace per i tifosi, ci crederemo fino all’ultima partita”

IMPERIA – VARESE 1-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): È stata una partita sporca, come ci aspettavamo, per le condizioni pessime del campo. Abbiamo giocato, lottato e creato ma purtroppo subito gol nell’unico tiro in porta; un bellissimo gol al volo. Poi abbiamo creato diverse occasioni, siamo stati sfortunati in alcuni frangenti, Barzotti a porta vuota non è riuscito a metterla dentro e c’è stato il miracolo del loro portiere su Banfi. Ci stava anche l’espulsione che invece è stato sanzionata con un giallo. Abbiamo spinto per provare a vincere ma non ci siamo riusciti ma i ragazzi hanno lottato con il cuore.

FLORIS 2: Fino all’ultima giornata spingiamo e ci crediamo; quello che sta facendo il Bra è straordinario e merita tutti i complimenti ma noi proseguiamo con il nostro cammino. Dopo Chisola non abbiamo mai perso, abbiamo vinto tante partite e pareggiare su questo campo in queste condizioni ci può stare ma oggi pesa di più perché la nostra posizione di classifica implica un bassissimo margine di errore. Dispiace perché comunque abbiamo fatto una buona gara, dispiace con tutto il cuore per i tifosi. Ci tengo particolarmente a questa città e questi tifosi che ci sostengono sempre. Il messaggio che possiamo dare noi a loro è che ci crediamo fino all’ultimo.

PAOLO VALAGUSSA (Giocatore Varese): È stata una gara maschia, dovuta anche alle condizioni del terreno di gioco. Ci siamo preparati bene e abbiamo anche giocato bene secondo me. Abbiamo creato tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Non abbiamo preso nessun tiro in porta a parte il tiro da 30 metri del gol. Dovevamo chiudere prima la partita, ci abbiamo provato ma non siamo riusciti. Ormai guardare la classifica è riduttivo: dobbiamo pensare a noi e pensare il meno possibile cercando di vincerle tutte. A Sanremo sarà un’altra battaglia ma da qui alla fine saranno tutte così, anche le ultime della classe lottano e si accontentano anche di un punto. Da qui alla fine inizia un altro campionato.