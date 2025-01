Un solo punto per il Varese nella battaglia di Imperia: 1-1 al “Ciccione”

Si sapeva che quella di Imperia sarebbe stata una battaglia per il Varese e l’1-1 finale uscito dal campo del “Ciccione” non ha tradito le aspettative. Tanti lanci, gioco duro e anche qualche scaramuccia in campo. Nel mezzo una gara tosta che i biancorossi sono riusciti a indirizzare dalla propria parte nel primo tempo con il vantaggio firmato da Valagussa al 26′ del primo tempo. Nella ripresa però V. De Simone ha siglato l’1-1 dopo 2′ e poi ne è nata una contesa giocata sui nervi, con tante occasioni da gol da una parte e dall’altra. I biancorossi forse ai punti avrebbero meritato qualcosa di più, ma dopo un paio di occasioni importanti con Barzotti e Banfi, nel finale la spinta dei ragazzi di mister Floris non è stata sufficiente per trovare il gol vittoria e così Vitofrancesco e compagni si devono accontentare di un punto.

Un pareggio che, seppur da non buttare via su un campo insidioso come quello di Imperia, purtroppo fa scivolare i varesini a 11 punti dalla capolista Bra – che batte 2-0 il Saluzzo con una doppietta di Tuzza – e fa registrare il controsorpasso del Vado al secondo posto con i rossoblù che passano 2-1 a Chieri. La lotta alla vetta quindi si complica, ma come detto da mister Floris a fine partita «il Varese ci crederà fino alla fine». E molto importante a questo punto sarà la prossima trasferta, a pochi chilometri di distanza, in casa della Sanremese.

FISCHIO D’INIZIO

A una settimana dalla trasferta di Albenga, con in mezzo la vittoria contro il Ligorna di mercoledì, il Varese torna in Riviera per affrontare l’Imperia. I biancorossi cercano altri tre punti per proseguire la rincorsa al Bra capolista e confermarsi seconda forza del campionato. Le cinque vittorie di fila sono un ottimo biglietto da visita per i ragazzi di mister Floris, ma non è da meno l’Imperia, imbattuta da sei giornate e con l’umore al massimo dopo la vittoria 3-1 nel derby a Sanremo. Ancora qualche problema legato all’influenza per i biancorossi – Marchisone è l’ultimo – che recuperano all’ultimo il portiere Piras e si schierano con un 3-5-2 che a centrocampo vede ancora il classe 2006 Marangon e davanti si affida a Banfi e Barzotti. La squadra nerazzurra, con Scalzi e Costantini non al meglio, deve fare a meno dello squalificato Gabriel Graziani e nel 4-2-3-1 in avanti si affida al gemello Thomas, che agisce con capitan Giglio e Totaro alle spalle di Szerdi. Dopo il ghiaccio del “Franco Ossola”, a Imperia un altro campo che non permette il bel gioco, con erba rada e superficie irregolare.

PRIMO TEMPO

Le condizioni del terreno di gioco non lasciano spazio a una manovra palla a terra e così la gara si gioca da subito sull’agonismo con contrasti e seconde palle. Al 4′ Banfi scalda le mani a Santarelli con un destro da fuori potente ma centrale, all’11’ invece il tiro di Totaro dopo la sponda di Scarrone termina alto. Passata la metà del tempo il Varese sale di colpi e al quinto calcio d’angolo conquistato, al 26′ passa in vantaggio con il numero 26: dalla bandierina batte Vitofrancesco, sul primo palo si inserisce Valagussa che gira di testa all’angolino per l’1-0. I biancorossi provano a spingere sull’onda dell’entusiasmo e Ferrieri è protagonista due volte partendo sulla sinistra, prima con un destro a rientrare che va alto, poi con un cross insidioso che però Banfi non riesce a controllare. L’Imperia però ha un gran carattere e non si dà per vinto: Szerdi al 32′ – da azione d’angolo e con il Varese momentaneamente in 10 con Vitofrancesco fuori dopo un colpo – entra in area e calcia con il destro sul primo palo trovando però la risposta attenta di Piras che si tuffa e toglie la palla dall’angolino. Il Varese però si dimostra maturo e non permette ai nerazzurri di portare altri pericoli, con il primo tempo che si chiude così con Vitofrancesco e compagni avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

L’Imperia inizia con gli stessi undici ma con una spinta veemente e al 2′ trova il pari: Mikhaylovskiy respinge il cross di Szerdi, la palla arriva a De Simone che si coordina ottimamente e con un bel destro al volo ristabilisce l’equilibrio. Trovato il pari, la squadra nerazzurra spinge forte e il Varese deve stringere i denti per qualche minuto prima di tornare in avanti. Al 13′ Barzotti gira bene di testa il cross di Vitofrancesco ma non riesce a superare Santarelli, poco dopo Banfi calcia fuori con il destro al volo. Nell’Imperia entra Scalzi che si fa subito notare e serve una chiusura in ripiegata di Daqoune per fermare una pericolosa ripartenza con Szerdi. Mister Floris alza il baricentro inserendo Romero per Daqoune ma ad andare vicino al gol è l’Imperia che con Fatnassi manda fuori di un soffio dai 16 metri. I biancorossi però iniziano a spingere e a cavallo della mezzora è protagonista Banfi: al 29′ il numero 9 fa partire un tiro-cross da destra che, complice una deviazione di Barzotti, esce di pochissimo, mentre al 31′ è super Santarelli a respingere il tiro al volo. La gara di accende anche a livello nervoso: Scalzi e Bonaccorsi si prendono l’ammonizione per reciproci scambi poco cortesi, mentre al 41′ il Varese chiede l’espulsione di Comiotto per una trattenuta al limite dell’area su Banfi. L’arbitro concede il fallo ma estrae solo il giallo per il difensore nerazzurro, mentre Vitofrancesco calcia male la punizione. Nei 6′ di recupero l’Imperia riesce a tenere lontano i pericoli, i biancorossi non creano pericoli e così si devono accontentare di un pari che li porta a -11 dalla vetta.