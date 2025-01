I voti del Varese: Ferrieri in costante crescita, Banfi avrebbe meritato il gol

IMPERIA – VARESE 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6,5: Può poco sul tiro di De Simone che vale il pareggio. Ottimo invece nel primo tempo su Szerdi, ripresa intensa ma senza grandi parate

BONACCORSI 6,5: Ci mette spirito combattivo e qualche discesa delle sue. Nervi tesi nel finale, si becca un’ammonizione ma rispecchia l’animo della squadra

MIKHAYLOVSKIY 6: Chiude bene in un paio di occasioni, in altre invece sembra non leggere al meglio dei rimbalzi della palla sul terreno sconnesso del “Ciccione”. Sfortunato nella respinta sul gol del pari

ROPOLO 6: Gioca ordinato e in maniera attenta, fa il suo compito

VITOFRANCESCO 6,5: Corre e spinge in fascia fino alla fine da vero capitano

MARANGON 6: Altre prestazione positiva, con tanta corsa e anche qualche intervento spigoloso. Gli manca un po’ di malizia ma se la farà col tempo

De Angelis 6: Parte bene, poi la gara diventa nervosa e si gioca sempre meno

DAQOUNE 6: Tanti recuperi di palla, anche diverse buone giocate ma anche qualche giro a vuoto

Romero 6: Fa sponde e gioca di squadra sulle tante palle alte che arrivano dalla difesa. Le vince quasi tutte ma purtroppo servono a poco

VALAGUSSA 6,5: Uno stacco con i tempi perfetti per il gol del vantaggio. Poi una gara di lotta a centrocampo. Peccato il mancato bis nel finale, con l’incornata che termina sul fondo

FERRIERI 6,5: Difende bene e spinge con gamba e testa. Cross, affondi e tante buone giocate per una crescita costante nelle ultime uscite

Maccioni 6: Gioca pochi palloni e non riesce a lasciare il segno. Altruista quando c’è da correre in difesa

BANFI 6,5: Ci prova in tutti i modi ma purtroppo non trova il gol. Tiri fuori di un soffio e una parata eccezionale del portiere nerazzurro gli negano la gioia di un gol che sarebbe stato meritato

BARZOTTI 6,5: Tanto gioco per la squadra, sponde aeree e contrasti duri. Non si capisce come il pallone sia uscito beffardo dopo la sua deviazione sul tiro-cross di Banfi