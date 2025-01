Imperia – Varese in diretta

Seconda domenica di fila in Liguria per il Varese che, dopo l’impegno ad Albenga e il turno infrasettimanale contro il Ligorna, scende in campo allo stadio “Nino Ciccione” di Imperia. Biancorossi in cerca del sesto successo di fila per proseguire la rincorsa al bra capolista. Potrete seguire la gara in diretta, azione per azione, grazie al nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate.

(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)